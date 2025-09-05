Milestone e MotoGP: Jorge Martín indosserà un casco disegnato da un fan al GP di Catalogna

Jorge Martín, campione in carica della MotoGP, indosserà un casco speciale al prossimo Monster Energy Grand Prix di Catalogna, risultato di un’iniziativa congiunta tra Milestone e MotoGP. Il casco, con un design unico, è stato creato da un fan utilizzando l’editor del nuovo videogame MotoGP25.

Dal 22 maggio al 23 giugno 2025, fan di tutto il mondo hanno avuto l’opportunità di inviare i propri design personalizzati. L’iniziativa ha registrato una partecipazione impressionante, con creazioni provenienti da oltre 50 paesi. Europa ha mostrato un forte coinvolgimento, con Francia, Italia e Spagna in testa per numero di partecipazioni. Tra le migliaia di design ricevuti, è stato lo stesso Jorge Martín a scegliere il vincitore finale.

Il pilota, entusiasta dell’iniziativa, ha detto: “È fantastico indossare un casco creato dai miei fan. È stato davvero difficile scegliere tra tutti quei fantastici modelli, ma questo è quello che mi ha sorpreso di più. La grafica e i colori rappresentano perfettamente la mia personalità, sarà fantastico in pista! Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dedicato del tempo per inviare il proprio disegno. Sono davvero entusiasta di partecipare a un’iniziativa che avvicina i piloti ai fan che guardano da casa”.

Il design vincente, opera di un appassionato brasiliano, combina i colori della bandiera spagnola con eleganti disegni di circuiti elettronici e dettagli iconici come gli occhi, spesso presenti sui caschi dei piloti. Matteo Pezzotti, Game Director di MotoGP™25, ha espresso il suo entusiasmo: “Siamo entusiasti di portare avanti per il secondo anno consecutivo questa iniziativa che collega il mondo dei videogiochi a quello delle corse reali. Vedere il campione del mondo in carica Jorge Martín indossare un casco disegnato dai fan in una delle gare più attese della stagione è un altro traguardo importante per noi e per la community appassionata che continua a sostenere il franchise”.

Il casco non solo farà il suo debutto sulla pista di Barcellona davanti a milioni di fan, ma sarà anche disponibile come oggetto di gioco in MotoGP25, permettendo ai giocatori di correre con lo stesso design di Martín. MotoGP25 è accessibile su diverse piattaforme tra cui PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.