MIND Live Theatre: la nuova arena outdoor di Milano accende la stagione 2026

Nasce a Milano il MIND Live Theatre, la nuova grande venue outdoor interamente dedicata all'intrattenimento, pronta a trasformare la città in una capitale degli eventi dal vivo per la stagione 2026. L'arena, situata nel cuore del MIND - Milano Innovation District, offre una capacità di oltre 11.000 posti e uno spazio progettato fin dall'origine per accogliere spettacoli di alto livello, concerti e festival, diventando un nuovo punto di riferimento per la cultura e la musica nella metropoli.

Apre la stagione dal 11 giugno al 15 agosto il Milano Latin Festival, che per il secondo anno viene ospitato al MIND, portando alcuni dei nomi più attesi della musica latina internazionale. Tra gli artisti già annunciati spiccano Ozuna, che si esibirà il 28 giugno, Kany Garcia, Anuel AA, Myke Towers e altri ospiti di primo piano. Settembre vedrà invece in calendario il concerto di Edoardo Bennato il 18 e lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini, Din Don Down, che dopo sette sold out nell'ultima stagione andrà in scena il 20 settembre. Questi rappresentano solo gli eventi inaugurali di una programmazione 2026 che promette di essere ricca e coinvolgente.

Il MIND Live Theatre riapre con una nuova identità e una mission chiara: offrire un'esperienza di qualità sia agli artisti che al pubblico, colmando il divario tra la crescente domanda di spettacoli all'aperto e l'attuale carenza di strutture adeguate a Milano. L'infrastruttura, nata durante Expo 2015 come area per eventi open-air, si distingue oggi per un assetto tecnico all'avanguardia, un palco monumentale e una disposizione degli spazi pensata per garantire massima visibilità agli spettatori.

Siamo orgogliosi di annunciare l'apertura ufficiale del MIND Live Theatre, uno spazio che entra a pieno titolo tra i nuovi punti di riferimento per l'intrattenimento a Milano. Una venue contemporanea, progettata per offrire spettacoli di qualità ed esperienze innovative, contribuendo a rendere MIND un luogo sempre più vivo e attrattivo, ha commentato Fabrizio Zichichi, Executive Director di Lendlease.

Oggi la domanda di esperienze outdoor è in forte crescita, soprattutto a Milano, ma a fronte di questo trend l'offerta è ancora spesso improvvisata: spazi all'aperto adattati, non progettati per il live, che inevitabilmente limitano qualità, visione e potenziale produttivo. È proprio qui che il progetto si inserisce: colmare il divario con una venue open-air pensata fin dall'origine per spettacolo, produzione e pubblico, aggiunge Andrea Baccuini, Founder di Big Spaces.

La partnership tra Lendlease e Big Spaces conferisce al MIND Live Theatre una gestione esperta che punta sull'innovazione, valorizzando la location nel contesto di MIND, il quartiere nato dalla riqualificazione dell'area di Expo2015 e oggi cuore pulsante di tecnologia, ricerca e innovazione europea. Il distretto vanta la presenza di centri come Human Technopole, Università degli Studi di Milano, Politecnico, Ospedale Galeazzi, Fondazione Triulza e oltre 40 aziende, tutte coinvolte in un ecosistema dinamico e internazionale. Un investimento complessivo di 4,5 miliardi di euro contribuirà a trasformare l'intera area in un nuovo modello di città sostenibile e inclusiva.

Insieme al BIG THEATRE, il MIND Live Theatre si propone di rappresentare l'anima pulsante della scena artistica e culturale di Milano per i prossimi anni, consolidando la vocazione del distretto a ospitare eventi e innovazioni che segnano il tempo e l'identità della città. L'estate milanese 2026 si annuncia quindi pronta a vivere sotto le stelle, tra musica, spettacolo e cultura, in una location all'avanguardia e completamente votata all'esperienza dal vivo.