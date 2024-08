MINIMAL: il nuovo singolo di Valentina Parisse

Valentina Parisse, talentuosa artista italiana, farà il suo ritorno musicale con il lancio del suo nuovo singolo intitolato “Minimal” previsto per oggi, 30 agosto. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Dopo un anno trascorso in studio per preparare il suo prossimo progetto discografico, Valentina Parisse ritorna sulla scena musicale con una nuova proposta sonora che promette di conquistare il pubblico. “Minimal”, pubblicato dalla label indipendente LAB e distribuito da Universal, segna un nuovo capitolo nel percorso artistico dell’artista, caratterizzato da sonorità fresche e contemporanee che fondono elementi pop e rock in modo innovativo.

Il singolo, scritto dall stessa Valentina Parisse e prodotto da Renzo Stone con il mixaggio firmato dal rinomato ingegnere del suono Chris Lord Alge, invita l’ascoltatore a mettere da parte il rumore quotidiano per vivere momenti di intimità e connessione. “Minimal” celebra il legame speciale tra due persone e l’importanza di godersi la vita in modo autentico, lontano dalle distrazioni del mondo esterno.

Con un sound coinvolgente e ritmato, “Minimal” è un brano che trasmette un messaggio di libertà emotiva e invita a celebrare i momenti più intimi e preziosi della vita. Valentina Parisse, in merito alla sua nuova creazione, ha dichiarato: “Il mood di ‘Minimal’ è libero di essere liberi ma è anche soprattutto un ritorno alla semplicità, dando importanza alla libertà di espressione e alla forza dello stare insieme”.