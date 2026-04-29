Monferrato On Stage: musica, sapori e territorio tornano protagonisti a Villafranca d'Asti

Cresce l'attesa per l'11ª edizione di Monferrato On Stage, la celebre rassegna itinerante nata per promuovere l'anima più autentica del Monferrato attraverso musica, arte, sapori, sostenibilità e integrazione. L'appuntamento inaugurale è fissato il 9 maggio a Villafranca d'Asti con una speciale anteprima nell'ambito della rassegna Maiale d'Autore, che coinvolge in sinergia cinque Comuni astigiani e le relative Pro Loco.

La serata prenderà il via alle 19.30 sotto i Portici Comunali, dove Luca Fogliati insieme a Pier Francesco Marconi e Fabio Serra renderanno omaggio alle più celebri canzoni pop e rock italiane. Dalle 21.45, sul palco principale di Piazza delle Pollaie, sarà la volta di Luca Martelli, storico batterista di Litfiba, Piero Pelù, Giorgio Canali e Mezzosangue, con lo spettacolo Ride Gorilla: un dj set unico in cui pezzi noti vengono mixati dal vivo e suonati interamente alla batteria, per un'esibizione potente ed energetica.

A seguire, dalle 23.30, il dj set di Dj Robertino farà ballare e saltare la piazza, arricchendo l'atmosfera festosa della manifestazione.

Tra le vie del centro, dalle 19.30, spazio ai sapori della tradizione monferrina grazie alla degustazione di vini del territorio proposta dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e alle specialità a base di maiale preparate da volontari delle Pro Loco locali. Da segnalare la presenza del cocktail bar Bosso, storico partner della rassegna, che offrirà drink realizzati in collaborazione con Distilleria Bosso e nuovi produttori locali.

Monferrato On Stage nasce nel 2016 come progetto per valorizzare il tessuto sociale e identitario della zona, grazie all'impegno della Fondazione MOS e di numerosi volontari, amministrazioni e associazioni. Negli anni la rassegna ha conquistato un posto di rilievo nel panorama culturale piemontese, diventando sinonimo di musica di qualità, eccellenze enogastronomiche e coesione tra varie realtà territoriali.

Monferrato On Stage non è solo un festival musicale ma un esempio di sinergia territoriale in grado di coinvolgere ambienti diversi tra loro, legati da un filo conduttore da ricercare nella bellezza dei luoghi, nella qualità e nel prestigio dell'enogastronomia e della cultura musicale.

L'edizione 2026 può contare sul sostegno degli enti istituzionali, della Regione Piemonte e di numerosi partner pubblici e privati, consolidando così la sua missione di ambasciatore del territorio tra le province di Torino, Asti e Alessandria. Il festival si conferma appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire le eccellenze locali, immergendosi in una festa di musica e gusto nella splendida cornice del Monferrato.