MotelNoire torna alla ribalta: il nuovo singolo Brutte abitudini racconta la Milano delle periferie

Dal 24 aprile approda in radio e sulle piattaforme digitali Brutte abitudini, il nuovo singolo della band rock MotelNoire. Il gruppo milanese prosegue il racconto autentico delle periferie che da sempre caratterizza la sua musica.



Brutte abitudini è il secondo estratto dall'atteso album di inediti Malamilano, in uscita a maggio sia in formato fisico che digitale per Stargaze s.r.l e Orangle Records. L'album verrà presentato per la prima volta dal vivo il prossimo 16 maggio ai Magazzini Generali di Milano, in via Petrasanta 16, alle ore 20.30. L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.



I MotelNoire, composti da Domenico "Nik" Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere e cori), Tony Corizia (basso) e Cristian Fusi (batteria e percussioni), sono nati nelle periferie sud di Milano. Fin dagli esordi, la musica per loro è stata uno strumento di riscatto e una forma di espressione delle difficoltà e delle contraddizioni della vita ai margini della città.



Brutte abitudini è un brano nostalgico e introspettivo che racconta il passaggio dall'incoscienza della giovinezza alla consapevolezza adulta. Tra notti sbagliate, sogni ingenui e scelte imperfette, dà voce al desiderio universale di tornare indietro e liberarsi dai propri errori.



Il percorso della band ha origini nel 1999, quando le periferie milanesi apparivano come una vera giungla urbana. Dai primi passi nei club, tra cover e serate dal vivo, è emersa la necessità di costruire una propria identità sonora. Nel tempo i MotelNoire hanno maturato collaborazioni importanti, tra cui spiccano artisti come Federico Zampaglione dei Tiromancino, Jake La Furia dei Club Dogo, Le Vibrazioni, Lacuna Coil e Tormento. La costante è sempre stata il legame con la realtà milanese e la voglia di raccontarla in musica.



L'album Malamilano, in uscita a maggio 2026, include 10 tracce coprodotte da Stargaze, Enrico Rovelli e Orangle Records e rappresenta un nuovo tassello nel percorso artistico del gruppo.



Con Brutte abitudini, MotelNoire si conferma voce delle periferie, trasformando esperienze personali in una narrazione dal respiro universale.