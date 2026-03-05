Connect with us

MotoGP 26 arriva il 29 aprile: realismo, carriera ampliata e nuove sfide

Milestone e MotoGP Sports Entertainment Group annunciano ufficialmente l’arrivo di MotoGP26, il nuovo capitolo della serie dedicata alle due ruote più veloci del mondo. Il gioco sarà disponibile dal 29 aprile 2026 su PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch2, ROG Xbox Ally e Ally X, e PC attraverso Steam, Microsoft e Epic Games Store.

La nuova edizione promette di offrire un’immersione ancora più profonda nel mondo della MotoGP, grazie a innovazioni pensate per rendere l’esperienza più autentica e dinamica. Tra le principali novità spicca il sistema delle valutazioni dinamiche dei piloti, che assegna a ogni corridore un punteggio basato su quattro attributi: tempo sul giro, ritmo, testa a testa e affidabilità. Questi valori verranno aggiornati automaticamente in base alle prestazioni reali, influenzando l’equilibrio delle gare e rendendo ogni sfida viva e in continua evoluzione.

MotoGP 26 includerà tutti i piloti e circuiti ufficiali delle categorie MotoGP, Moto2 e Moto3 della stagione 2026, insieme a un modello fisico potenziato e un sistema di guida basato sul pilota. Questo permetterà di gestire non solo la moto ma anche il peso e i movimenti del pilota, assicurando un livello di precisione e realismo superiore e trasformando ogni curva in una sfida tecnica.

La modalità Carriera si rinnova completamente, proponendo un paddock in 3D che fungerà da fulcro per l’intero weekend di gara. In questo ambiente interattivo, i giocatori potranno partecipare a conferenze stampa del giovedì, in cui stabilire obiettivi a breve e lungo termine, oltre a usufruire dell’aiuto di un manager personale che supporterà la crescita professionale del pilota, gestendo contratti, negoziazioni e relazioni con i team e i costruttori.

Torna anche la modalità Race Off, ora arricchita da una nuova location e dall’introduzione delle Production Bike, una categoria 1000cc che si affianca a Motard, Flat Track e Minibike. Questa modalità offre un approccio più rilassato, ideale per affinare le proprie abilità e divertirsi in sessioni di gara meno competitive.

Le esperienze di guida sono state ripensate per accogliere piloti di ogni livello. L’esperienza Arcade è stata rinnovata per offrire una guida più accessibile e intuitiva, mentre l’esperienza Pro si spinge verso la simulazione definitiva, con un modello di moto realistico e strumenti avanzati per la messa a punto.

Il titolo supporterà il cross-play fino a 22 piloti per gare online mozzafiato, e offrirà anche la possibilità di giocare in split screen per sfide locali. I giocatori potranno inoltre personalizzare il proprio stile grazie a editor grafici avanzati e condividere le loro creazioni – caschi, numeri e scritte – con la community.

L’attesa per MotoGP 26 è già alta, e con l’introduzione di sistema di rating in tempo reale, una carriera più strategica e un realismo di guida ulteriormente perfezionato, questo nuovo capitolo promette di consolidare la serie come punto di riferimento per gli appassionati di motorsport virtuale.

