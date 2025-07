MTV Cribs Italia: Wanda Nara apre le porte del suo attico milanese

L’affascinante Wanda Nara è la protagonista dell’ultima puntata della quinta stagione di MTV Cribs Italia, trasportando il pubblico in un viaggio esclusivo all’interno del suo magnifico attico milanese. Il programma, amato e seguito in tutto il mondo, torna in onda il 27 luglio su MTV, con ulteriori trasmissioni in streaming su NOW e Paramount+.

Wanda Nara, celebre manager sportiva argentina, invita il pubblico in un tour intimo della sua casa, raccontandosi a 360 gradi tra lavoro, famiglia e tempo libero. “Penso fosse strano vedere tanti anni fa una donna fare questo lavoro. In un mondo molto maschilista come quello del calcio – dichiara a MTV – piano piano sono riuscita ad entrare e anche a farmi rispettare. Qualcuno all’inizio mi ha mandato “a cucinare” o a “lavare i piatti”, durante qualche incontro o trattativa in cui non eravamo d’accordo”.

Il suo attico è un simbolo di eleganza e personalizzazione, nato dalla fusione di quattro appartamenti. Ogni dettaglio, dal colore delle pareti agli oggetti di design, riflette il gusto personale della conduttrice. Fiore all’occhiello della dimora è una cabina armadio lussuosa affiancata da una terrazza panoramica con piscina riscaldata e un barbecue, perfetto per accogliere amici e famiglia.

Con la narrazione della talentuosa Giulia Salemi, questa edizione di MTV Cribs offre altresì contenuti esclusivi sui social media di MTV Italia, includendo video interattivi come “20 domande a…” o “Take It or Leave It”, per scoprire ancora più da vicino i protagonisti e le loro case straordinarie.

MTV Cribs Italia, una produzione di Stand By Me per Paramount, non è solo un programma televisivo ma una finestra aperta su stili di vita da sogno, accessibile a chiunque voglia avere un assaggio della vita delle celebrità. Mentre MTV continua a esplorare i luoghi speciali delle star, il racconto di Wanda Nara resterà certamente una delle puntate più memorabili della stagione.