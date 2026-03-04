Nino D’Angelo, boom di pubblico: PalaSele sold out. Aspettando Pompei

Tutto esaurito e atmosfera da grande evento. Nino D’Angelo torna sul palco e lo fa con numeri da record: la data dell’11 aprile al PalaSele è sold out da mesi, confermando il legame fortissimo con il suo pubblico. Il tour “I miei meravigliosi anni ’80… bis!” segna un momento chiave nella carriera del cantautore napoletano, che celebra 50 anni di musica ripercorrendo i suoi più grandi successi.

Lo show è pensato come un vero racconto live: in scaletta i brani iconici degli anni ’80, incursioni nei ’90 e alcuni successi più recenti. Un mix di musica, immagini ed emozioni che riporta sul palco tutta l’energia di un artista che ha segnato la canzone popolare italiana. “Era il 1976 quando uscì il mio primo disco” racconta D’Angelo. “Oggi torno nei palazzetti per condividere ancora emozioni vere”.

Il tour si chiuderà in una location simbolica: l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, dove sono in programma due concerti il 27 e 28 giugno. La prima data è già sold out, mentre restano gli ultimi biglietti disponibili per la seconda. Una chiusura dal forte valore emotivo per l’artista, che da anni sognava di esibirsi in uno dei luoghi più suggestivi al mondo. “Pompei è un punto d’arrivo, un luogo di cultura dove arriva gente da tutto il mondo”, spiega. “Chiudere qui i miei 50 anni di carriera sarà un’emozione immensa”.

Non solo Nino: la stagione live continua

Il calendario del PalaSele di Eboli resta ricco anche nelle prossime settimane, con grandi nomi della musica e dello spettacolo:

Blanco (5 maggio)

(5 maggio) Elisa (9 maggio)

(9 maggio) Luciano Ligabue (16 ottobre)

(16 ottobre) Pooh (27 e 28 ottobre)

(27 e 28 ottobre) Laura Pausini (novembre 2027)

Segno di una stagione live sempre più centrale per il pubblico italiano. Non è solo un tour revival. Il successo di Nino D’Angelo racconta qualcosa di più: la forza della nostalgia, ma anche la capacità di certi artisti di restare attuali, attraversando generazioni diverse. E a giudicare dai sold out, il pubblico ha già deciso da che parte stare.