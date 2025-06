Nintendo Switch 2: un tour in Italia per scoprire la nuova console

La nuova generazione di console di casa Nintendo è finalmente arrivata. Con più di 3,5 milioni di unità vendute in soli 4 giorni dal lancio, la Nintendo Switch 2 si afferma come un evento imperdibile nel panorama videoludico. Disponibile dal 5 giugno 2025, questa console rappresenta la prima piattaforma di gioco nuova di Nintendo in otto anni. Con l’incredibile successo di vendite, Nintendo ha deciso di celebrare questo traguardo con un tour dedicato che attraverserà le gallerie dei centri commerciali più frequentati d’Italia.

Dal 20 giugno al 27 luglio, ogni weekend la Nintendo Switch 2 sarà protagonista in alcune tra le più note location italiane, offrendo al pubblico l’opportunità di provare le sue numerose innovazioni tecniche e software. Con un hardware potenziato, la console offre un display Full HD da 7,9 pollici, Joy-Con 2 con comandi avanzati, e supporto per audio spaziale 3D, risoluzione fino a 4K e refresh rate variabile.

Tra i giochi di punta, gli appassionati potranno imbattersi in Mario Kart World, descritto come il Mario Kart più grande di sempre che permette ai giocatori di mettersi in viaggio in una vasta regione interconnessa, dove tutto il mondo sarà una pista. Non mancheranno le edizioni migliorate di classici come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, proposti in versione Nintendo Switch 2.

Il Nintendo Switch 2 Welcome Tour non è solo un’occasione per provare la nuova console, ma anche un’opportunità per interagire con noti creator e influencer del momento, come Francesco “Cydonia” Cilurzo e Jessica “MissHatred” Armanetti, che prenderanno parte a meet & greet durante le varie tappe. Inoltre, i partecipanti potranno ottenere gadget a tema, rendendo questi eventi un’esperienza memorabile.

La prima tappa del tour si terrà dal 20 al 22 giugno nei centri commerciali Il Centro di Arese (MI) e Grandemilia di Modena (MO). Seguiranno altre importanti location come Verona, Roma, Catania, e Firenze, portando così una ventata di innovazione e divertimento lungo la penisola. Non perdete l’occasione di scoprire tutte le novità e le sorprese che Nintendo Switch 2 ha in serbo per voi. Con un’ampia lineup di lancio e tante attività speciali, il tour promette di offrire ai partecipanti un’esperienza ludica e sociale senza precedenti.