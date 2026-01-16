Connect with us

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Published

Il 2025 è stato un anno cruciale per Nissan in Italia, un periodo in cui il marchio giapponese ha rafforzato la propria posizione di leadership nel mercato dei crossover elettrificati e ha ampliato la propria offerta con importanti novità di prodotto.

Nissan Qashqai si conferma al quarto posto tra i C-SUV e al settimo nella classifica degli ibridi più venduti del Paese, mentre Nissan X-Trail chiude il 2025 al decimo posto tra i D-SUV. Entrambi i modelli sono disponibili con alimentazione e-POWER o Mild Hybrid, offrendo anche varianti con trazione integrale e, nel caso di X-Trail, configurazioni a sette posti.

A trainare la crescita è anche Nissan Ariya, il crossover 100% elettrico, che registra un incremento delle vendite del 43% rispetto all’anno precedente. La nuova versione NISMO, lanciata nel 2025, eleva ulteriormente le prestazioni grazie a un motore da 435 CV e 600 Nm di coppia, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5 secondi e di passare da 80 a 120 km/h in soli 2,4 secondi.

I risultati positivi non si fermano alle vendite dirette: nelle società di noleggio non captive, l’intera gamma crossover di Nissan – Qashqai, X-Trail e Juke – conquista il podio, grazie anche ai bassi costi di esercizio e alla solidità del marchio.

Il 2025 è stato anche l’anno dei grandi debutti con il ritorno della Nissan MICRA in una nuova veste 100% elettrica e con la presentazione della terza generazione di Nissan LEAF. Entrambi i modelli contribuiscono ad ampliare la gamma elettrificata del brand, un passo decisivo nel percorso verso una mobilità più sostenibile.

La nuova MICRA, caratterizzata da linee da SUV compatto e interni spaziosi, offre batterie da 40 o 52 kWh e un’autonomia fino a 416 km. La LEAF, completamente rinnovata, assume invece un design da crossover e raggiunge un’autonomia fino a 622 km grazie alle batterie da 52 o 75 kWh. Entrambe le vetture integrano tecnologie avanzate di assistenza alla guida, sicurezza e connettività, offrendo comfort e prestazioni su misura per la vita urbana e i viaggi lunghi.

Un altro protagonista del 2025 è la terza generazione della tecnologia e-POWER, che eleva gli standard di piacere di guida elettrica combinando l’efficienza di un motore termico. I miglioramenti sono notevoli: autonomia aumentata del 13% fino a oltre 1.200 km con un pieno, emissioni di CO₂ ridotte da 116 a 102 g/km, rumorosità interna abbattuta di 5,6 dB e maggiore potenza in modalità Sport fino a 204 CV.

L’accoglienza di mercato è stata immediata: oltre 2.000 contratti per Qashqai e-POWER fin dal lancio, con un +26% rispetto allo stesso periodo del 2024 e una quota del 70% sul totale delle vendite del modello.

Infine, il 2025 ha visto anche l’evoluzione di Nissan More, il programma di garanzia gratuita che si rinnova con ogni tagliando ufficiale. Ora offre una copertura più ampia sui componenti più costosi del veicolo, fino al decimo anno di vita o 200.000 km. Sin dal lancio nell’ottobre 2024, circa 20.000 clienti hanno scelto di aderire al programma, che estende la protezione assicurativa annuale senza costi aggiuntivi, rafforzando ulteriormente il rapporto di fiducia tra Nissan e la propria clientela.

Con una gamma più vasta, un’offerta tecnologica sempre più evoluta e risultati commerciali in costante crescita, Nissan conferma nel 2025 la sua posizione di riferimento nel panorama automobilistico elettrificato italiano e si prepara a un futuro in cui performance, sostenibilità e innovazione viaggiano nella stessa direzione.

