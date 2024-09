Nissan presenta Ariya NISMO in occasione del World EV Day

In occasione del World EV Day, Nissan ha presentato la sua nuova sfida nel settore delle vetture elettriche ad alte prestazioni: la Ariya NISMO. Questa nuova versione del SUV elettrico, elegante e dinamica, rappresenta un connubio perfetto tra mobilità sostenibile e performance sportive, pronta a sbarcare sulle strade europee.

La Nissan Ariya NISMO, dotata della tecnologia e-4ORCE, è equipaggiata con un motore da 435 CV (320 kW) e una coppia massima di 600 Nm, promettendo prestazioni esaltanti. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi, mentre il passaggio da 80 a 120 km/h avviene in un fulmineo 2,4 secondi. Questi numeri sono resi possibili dal sistema di trazione integrale, che sfrutta due motori elettrici, uno per ogni asse, e un sofisticato controllo della forza motrice, garantendo massima stabilità e controllo anche alle alte velocità.

Il design della nuova Ariya NISMO è imponente e raffinato. L’assetto ribassato e le linee pulite della carrozzeria non solo esprimono potenza, ma esaltano anche l’eleganza della vettura. La parte posteriore è stata progettata con linee più nette e un allargamento nella zona inferiore, migliorando l’aerodinamica e la stabilità alle alte velocità grazie all’aumento della deportanza.

Il marchio NISMO è ben visibile sia all’interno che all’esterno, con dettagli che sottolineano il carattere sportivo della vettura. Sulle fiancate, il frontale e gli pneumatici, così come sui sedili e sul cruscotto, sono presenti loghi che richiamano la leggendaria tradizione delle vetture NISMO.

L’interno della Ariya NISMO è un mix perfetto di sportività e lusso. Gli interni ridisegnati vantano materiali di alta qualità, con finiture di pregio e sedili progettati per garantire un supporto ottimale durante la guida sportiva. Il volante e altri dettagli sono impreziositi da cuciture rosse, simbolo distintivo del marchio NISMO, mentre le venature in legno scuro percorrono tutto l’abitacolo, aggiungendo un tocco di eleganza. A completare l’atmosfera unica, troviamo l’illuminazione ANDON rossa, che contribuisce a creare un ambiente suggestivo e raffinato.

Le prestazioni di Ariya NISMO non si fermano al motore: la vettura è dotata di sospensioni dinamiche, con molle, stabilizzatori e ammortizzatori modificati per garantire massima stabilità e comfort in ogni situazione di guida. Il telaio bilanciato e la variazione dello sterzo in base alla velocità permettono al conducente di avere un controllo totale della vettura, anche in condizioni difficili.

La Nissan Ariya NISMO sarà disponibile a partire da gennaio 2025 in tutti i mercati europei dove è già presente la versione standard, ad eccezione di Cipro, Malta e Irlanda del Nord.