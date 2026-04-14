Nissan svela il nuovo JUKE 100% elettrico: design iconico e mobilità a zero emissioni

Nissan ha presentato la terza generazione del suo iconico crossover compatto JUKE, ora disponibile in versione completamente elettrica. Il nuovo JUKE 100% elettrico rappresenta un passo cruciale nell'espansione della gamma elettrica di Nissan in Europa e testimonia la determinazione dell'azienda a guidare la transizione verso la mobilità sostenibile.



Progettato sulla piattaforma CMF-EV e prodotto nello stabilimento di Sunderland nel Regno Unito, il nuovo JUKE debutta dopo quindici anni di leadership Nissan nel settore dei veicoli a zero emissioni. Fin dal suo debutto nel 2010, JUKE ha conquistato 1,5 milioni di clienti europei e si è affermato per lo stile audace e le linee anticonvenzionali. Oggi evolverà ulteriormente la sua identità con una propulsione 100% elettrica, mantenendo personalità e dinamismo distintivi del brand.



L'obiettivo di Nissan è offrire una soluzione elettrificata per ogni esigenza di mobilità. JUKE elettrico si inserisce in una line-up europea che comprende anche la nuova MICRA, la terza generazione di LEAF, il crossover Ariya, Townstar e il nuovo modello di segmento A. Come la LEAF, anche il nuovo JUKE integra la tecnologia Vehicle-to-Grid, favorendo l'integrazione dei veicoli elettrici nell'ecosistema energetico.



Insieme a questa evoluzione completamente elettrica, Nissan continua a proporre la tecnologia ibrida e-POWER, già apprezzata su modelli come Qashqai e-POWER, X-Trail e JUKE ibrido, garantendo così un'esperienza di guida 100% elettrica senza necessità di ricarica.



"L'Europa è fondamentale per la strategia di elettrificazione di Nissan e rimaniamo fermamente impegnati a favore di un futuro completamente elettrico" ha dichiarato Massimiliano Messina, Presidente Nissan AMIEO. "Con una gamma di veicoli elettrici in rapida espansione, stiamo offrendo una scelta sempre più ampia e innovativa in ogni segmento, forti della nostra solida presenza in termini di design, ingegneria e produzione. Questa nuova generazione di veicoli accelererà la nostra transizione verso una mobilità a zero emissioni".



La produzione del nuovo JUKE elettrico consolida il ruolo centrale dello stabilimento Nissan di Sunderland, già sede della LEAF, come pilastro della presenza produttiva e delle strategie di elettrificazione nel Vecchio Continente. Il progetto è sostenuto da una rete regionale di progettazione, ingegneria e sviluppo distribuita tra Regno Unito, Spagna e Germania, confermando l'impegno Nissan nella progettazione e produzione in Europa per il mercato europeo.



"JUKE si è sempre contraddistinto per design audace e volontà di sfidare le convenzioni. Con la terza generazione, portiamo questo spirito nell'era elettrica", ha sottolineato Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product, Brand & Marketing Strategy di Nissan AMIEO. "La prima generazione elettrica di JUKE ci aiuterà a raggiungere nuovi clienti ampliando al contempo l'offerta della nostra gamma elettrificata".



Il nuovo Nissan JUKE elettrico è stato presentato in anteprima internazionale durante l'evento Vision in Giappone, dedicato a illustrare la strategia futura, la roadmap dei prodotti e le principali innovazioni tecnologiche del marchio. L'arrivo sul mercato europeo è previsto per la primavera del 2027.