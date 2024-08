NO BORDERS MUSIC FESTIVAL: oltre 20mila presenze per la XXIX edizione

Il No Borders Music Festival ha appena concluso la sua 29ª edizione con un grande successo, accogliendo oltre ventimila persone in sei date all’insegna della musica di qualità. Tenutosi dal 20 luglio al 4 agosto nei suggestivi Laghi di Fusine nel Tarvisiano (UD), il festival ha offerto performance di artisti di fama internazionale come Morcheeba, Goran Bregović, Thievery Corporation, e molti altri, confermando il proprio status di evento musicale senza confini.

Claudio Tognoni, Direttore del Consorzio Turistico del Tarvisiano e mente dietro il No Borders Music Festival, ha commentato l’edizione 2024 come indimenticabile e ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto nel corso degli anni. L’attenzione al tema della sostenibilità ha contraddistinto anche quest’anno il festival, con un afflusso di pubblico a piedi o in bicicletta che ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più speciale.

Oltre alla musica, il festival ha promosso il Friuli Venezia Giulia anche dal punto di vista enogastronomico con l’Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2024, un’occasione unica per degustare le eccellenze culinarie locali reinterpretate da chef di fama nazionale e internazionale, come Matteo Poggi, Roberto Pintadu, e Maksut Askar.

Il No Borders Music Festival si conferma quindi una vetrina della musica e della cultura della regione, promuovendo la storia, la natura e la tradizione enogastronomica del territorio. Conclusa con successo la 29ª edizione, l’appuntamento è già fissato per il 2025 per la 30ª edizione del festival.