Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e sportività per un nuovo capitolo 

La Alfa Romeo Tonale si rinnova e inaugura un nuovo capitolo della storia del marchio, confermandosi protagonista nel segmento C-SUV premium. Con un design ancora più seducente, nuove tinte, interni raffinati e un pacchetto tecnologico evoluto, la Nuova Tonale rappresenta l’equilibrio perfetto tra tradizione italiana e innovazione contemporanea.

Presentata alla stampa internazionale a Pisa, città simbolo di eccellenza artistica, scientifica e tecnologica, la nuova Tonale si fa ambasciatrice di un’idea ben precisa: la Human Intelligence, ovvero l’incontro tra emozione e tecnologia.

La bellezza necessaria, cifra stilistica di Alfa Romeo, guida ogni tratto della nuova Tonale. Il frontale è dominato dal nuovo scudetto concavo tridimensionale, ispirato alle leggendarie 33 Stradale e GT 2000, affiancato da un trilobo reinterpretato per esaltare la sensazione di stabilità. Le prese d’aria inferiori evocano il linguaggio racing della Giulia GTA e GTAm, mentre i nuovi cerchi da 19” Stile e 20” Fori combinano tradizione e modernità. Gli stemmi frontali e posteriori in bianco e nero e la nuova scritta posteriore Tonale nera sugli allestimenti Veloce e Sport Speciale completano un’estetica elegante e sportiva.

L’abitacolo evolve con materiali e finiture di alto livello. I nuovi sedili a cannelloni in pelle rossa con cuciture coordinate o in Alcantara bicolore nero/bianco si sposano con una plancia impreziosita da impunture a contrasto. I sedili anteriori regolabili elettricamente a otto vie, riscaldati e ventilati, il volante riscaldato e il nuovo selettore rotativo del cambio contribuiscono a un’esperienza di guida raffinata e funzionale.

Un dettaglio unico è la luce ambientale multicolore con effetto gradiente ispirato al Biscione, simbolo del marchio, riservata alla versione di lancio Milano Cortina 2026.

Il colore diventa linguaggio. La Nuova Tonale amplia la palette a otto tonalità, introducendo Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, tre vernici metallizzate che esaltano i volumi della vettura. Restano in gamma Nero Alfa, Bianco Alfa, Grigio Vesuvio, Verde Montreal e Blu Misano. Il tetto nero a contrasto accentua ulteriormente il dinamismo del design.

Alla base della nuova Tonale c’è la tecnica al servizio dell’emozione. Il telaio perfettamente bilanciato, le sospensioni McPherson a taratura sportiva, i freni Brembo a 4 pistoncini e uno sterzo diretto con rapporto 13,6:1 garantiscono una dinamica di guida inconfondibile.

La gamma motori comprende l’Ibrida 1.5 Turbo da 175 CV, il Diesel 1.6 da 130 CV e la versione top di gamma Ibrida Plug-In Q4 da 270 CV, con trazione integrale elettrificata e cambio automatico a 6 rapporti. L’Hybrid Control Processor affinato assicura un’erogazione più fluida e transizioni impercettibili tra motore termico ed elettrico.

Il selettore Alfa DNA permette di adattare la personalità della vettura allo stile di guida, confermando Tonale come riferimento assoluto in termini di handling e precisione.

La Nuova Tonale offre un pacchetto tecnologico completo. La strumentazione digitale a Cannocchiale da 12,3 pollici e il sistema infotainment Alfa Connect da 10,25 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless assicurano un’esperienza connessa e fluida. Gli aggiornamenti OTA mantengono il software costantemente al passo coi tempi.

Sul fronte sicurezza, le 5 stelle Euro NCAP confermano l’eccellenza del modello. I sistemi ADAS di Livello 2 includono Cruise Control Adattivo Intelligente, Lane Centering, Blind Spot Detection, Traffic Jam Assist e frenata automatica d’emergenza. Completano l’equipaggiamento la telecamera a 360° con drone view e il parcheggio semi-automatico.

La Tonale amplia la sua offerta con una strategia chiara e competitiva. La versione di ingresso offre un equipaggiamento completo con fari Full LED, cerchi da 17”, sedili in tessuto nero e tecnologia a bordo di alto livello.

La versione Sprint aggiunge elementi estetici sportivi e navigazione integrata. La Ti innalza il livello premium con interni in pelle, comfort superiore e paddle shifters in alluminio. Al vertice la Veloce, con sospensioni elettroniche DSV, cerchi da 19 pollici e dettagli sportivi esclusivi.

Per celebrare la partnership con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Alfa Romeo presenta la launch edition Milano Cortina 2026. Questa versione esalta al massimo l’identità sportiva della Tonale con accenti argento su minigonne e paraurti posteriore, pinze freno Brembo nere lucide, sedili in Alcantara nero/bianco e ambient light dedicata. È disponibile con tutte le tinte di gamma e tetto nero a contrasto.

Con la Nuova Tonale, Alfa Romeo rafforza la propria identità, unendo design, performance e tecnologia in un unico prodotto capace di emozionare. È una vettura che incarna la sportività italiana del XXI secolo, pensata per chi vive la guida come passione e stile di vita.

La Nuova Alfa Romeo Tonale non è semplicemente un’evoluzione: è una dichiarazione di intenti. Una storia che continua, più affascinante che mai.