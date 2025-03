Nuova Audi A6 Avant: al via la prevendita della wagon premium più tecnologica e sportiva

La nuova Audi A6 Avant è pronta a conquistare il mercato italiano con un mix perfetto di sportività, efficienza e digitalizzazione. Il modello, che rappresenta l’evoluzione della tradizionale station wagon dei quattro anelli, si distingue per un design più aerodinamico che mai e una gamma 100% ibrida grazie alla tecnologia MHEV plus a 48 Volt.

La nuova Audi A6 Avant è equipaggiata con propulsori moderni, tra cui il 2.0 TDI da 204 CV con trazione anteriore o integrale quattro ultra, e il più potente V6 3.0 TFSI da 367 CV. L’efficienza della vettura è ottimizzata dal sistema mild-hybrid MHEV plus, che riduce consumi ed emissioni fino al 15% rispetto alla generazione precedente. Inoltre, la raffinata aerodinamica, con un CX di soli 0,25, fa della nuova A6 Avant la station wagon termica più aerodinamica mai realizzata da Audi.

L’abitacolo della nuova Audi A6 Avant è un vero e proprio palcoscenico digitale. Grazie all’Audi Digital Stage, il conducente può usufruire di un virtual cockpit da 11,9 pollici, un display OLED curvo da 14,5 pollici per il sistema MMI e uno schermo aggiuntivo da 10,9 pollici per il passeggero. L’integrazione con Android Automotive OS e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il controllo vocale rendono l’esperienza di guida ancora più avanzata.

Nuova Audi A6 Avant offre una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, il park assist plus, la telecamera per la retromarcia e il supporto alla sterzata. L’illuminazione di ultima generazione prevede i proiettori LED Digital Matrix e i gruppi ottici posteriori OLED di seconda generazione, in grado di comunicare con l’ambiente circostante grazie alla tecnologia Car-to-X.

Disponibile nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition, la nuova Audi A6 Avant sarà nelle concessionarie italiane nel secondo trimestre del 2025. Il prezzo parte da 69.350 euro, mentre la versione 2.0 TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic, centrale per il mercato italiano, è proposta a partire da 72.250 euro.

Con il suo mix di design elegante, innovazione tecnologica e prestazioni superiori, la nuova Audi A6 Avant si conferma una delle station wagon premium più ambite sul mercato. Prenota ora la tua nuova A6 Avant e scopri il futuro della mobilità con Audi!