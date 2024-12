Nuova Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid debutta in Italia

Hyundai arricchisce l’offerta della Nuova Hyundai SANTA FE in Italia con il lancio della variante Plug-in Hybrid, che si aggiunge alla già apprezzata versione Full-Hybrid, introdotta sul mercato italiano nell’estate scorsa. La quinta generazione di questo iconico SUV continua a stupire con soluzioni avanzate in termini di efficienza, design e tecnologia.

Disponibile nelle configurazioni a 5 o 7 posti, la Nuova SANTA FE Plug-in Hybrid combina un motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV con un motore elettrico da 98 CV, alimentato da una batteria da 13.8 kWh. La potenza di sistema raggiunge i 253 CV, con una coppia massima di 367 Nm e trazione integrale 4WD HTRAC, garantendo prestazioni eccellenti e sicurezza su ogni tipo di terreno. In modalità di guida 100% elettrica (EV), l’auto offre un’autonomia fino a 54 km (ciclo WLTP), ideale per gli spostamenti quotidiani a zero emissioni. Inoltre, il sistema passa automaticamente alla modalità ibrida quando necessario, preservando la carica della batteria e ottimizzando i consumi di carburante.

Ispirata al concept “Open for More”, la Nuova SANTA FE è pensata per uno stile di vita dinamico e avventuroso. Il design esterno si distingue per le sue linee squadrate, i fari a LED a forma di H e il cofano alto, che donano al SUV un look robusto e contemporaneo. Gli interni spaziosi e versatili, realizzati con materiali di alta qualità, offrono un’esperienza di viaggio elegante e accogliente. Il bagagliaio da 711 litri (VDA) in configurazione a 5 posti si colloca ai vertici della categoria, con un’apertura posteriore a tutta larghezza che facilita le operazioni di carico e scarico.

Dal punto di vista tecnologico, la Nuova SANTA FE si presenta con un display curvo panoramico che integra un cluster digitale da 12,3 pollici e un secondo schermo touch per l’infotainment, anch’esso da 12,3 pollici, che offre funzionalità multimediali avanzate come Apple CarPlay e Android Auto wireless. La tecnologia OTA (over-the-air) consente aggiornamenti software senza fili, mentre il climatizzatore dedicato con schermo touch da 6,6 pollici semplifica la regolazione dei livelli di riscaldamento e raffreddamento. Innovazioni come il doppio caricatore wireless ad alta velocità per smartphone e lo scompartimento di sterilizzazione UV-C sottolineano l’attenzione di Hyundai per il comfort e la sicurezza a bordo.

La Nuova Hyundai SANTA FE eccelle anche in sicurezza, grazie alla suite Hyundai SmartSense, che include tecnologie avanzate come il Forward Collision-Avoidance Assist 2, il Navigation-based Smart Cruise Control 2 e il Highway Driving Assist 2, offrendo una guida sempre più sicura e assistita.

Con la versione Plug-in Hybrid, la Nuova SANTA FE conferma il proprio ruolo di riferimento nel segmento dei SUV, unendo performance, efficienza e versatilità. Un modello progettato per chi cerca il massimo del comfort, della tecnologia e dell’innovazione, senza compromessi. Hyundai dimostra ancora una volta il suo impegno per un futuro più sostenibile e all’avanguardia.