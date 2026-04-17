Nuova Opel Astra: comfort e sostenibilità con i sedili Intelli-Seat di serie

La nuova Opel Astra punta tutto su comfort e innovazione, rendendo i sedili Intelli-Seat di serie fin dalla versione entry level. Pensati per viaggi rilassanti, questi sedili ergonomici sono caratterizzati da una rientranza centrale ispirata alle selle delle biciclette che riduce la pressione sul coccige, garantendo un'esperienza di guida confortevole anche sulle lunghe percorrenze.



Chi è attento alla salute e all'ambiente può scegliere sedili opzionali certificati AGR, dotati di regolazioni multiple, funzioni di massaggio, riscaldamento a più stadi e memoria, tutti rivestiti in ReNewKnit, un materiale riciclato e riciclabile al 100% dall'aspetto elegante e contemporaneo.



L'abitacolo della Opel Astra si distingue per la qualità costruttiva e l'attenzione all'atmosfera interna. Tessuti vegani ricoprono il volante, le superfici sono progettate per evitare riflessi, mentre la finitura grigio opaco contribuisce a una sensazione di alta qualità.



Anche la tecnologia vuole la sua parte: il sistema di infotainment multimediale prevede connettività wireless per lo smartphone, navigazione integrata opzionale e display digitali intuitivi. Il conducente può beneficiare, inoltre, dell'head-up display Intelli-HUD, che consente di tenere sempre lo sguardo sulla strada. Come nella tradizione Opel, le funzioni principali restano facilmente accessibili grazie a pratici comandi fisici.



Resa ancora più pratica e flessibile, la nuova Astra offre un bagagliaio tra i più grandi della categoria: fino a 1.339 litri nei modelli a cinque porte con sedili abbattuti e 1.634 litri nella versione Sports Tourer. Il vano di carico basso e il sedile posteriore ripiegabile in configurazione 40:20:40 facilitano la gestione di oggetti voluminosi o sportivi come scatole da trasloco o tavole da surf.



Con queste novità, la Opel Astra vuole confermarsi compagna ideale sia per i pendolari che per chi cerca spazio e versatilità senza rinunciare a comfort, tecnologia e attenzione ambientale.