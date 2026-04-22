Nuova Peugeot 208 GTi elettrica: prestazioni da hot hatch e stile senza tempo

La leggenda delle sportive compatte torna protagonista, più audace che mai: Peugeot presenta la nuova 208 GTi, modello che porta lo storico badge GTi nell'era dell'elettrico. Svelata sull'iconico circuito di Imola, la nuova nata unisce eccellenza ingegneristica e uno stile raffinato ma grintoso, scrivendo un nuovo capitolo nella storia delle hot hatch.

Sotto il cofano pulsa il cuore di una vera sportiva: ben 280 CV e 345 Nm di coppia, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. Le prestazioni segnano il vertice della categoria B tra vetture elettriche, grazie al motore M4+ prodotto a Trémery (Francia) e a una batteria CATL da 54 kWh ottimizzata per l'uso sportivo. La velocità massima raggiunge i 180 km/h e il differenziale autobloccante integrato assicura agilità, efficienza e controllo nelle curve più impegnative.

Il DNA GTi vive in ogni dettaglio della nuova 208. Il telaio ribassato di 30 mm e le carreggiate allargate garantiscono assetto e stabilità, mentre i cerchi da 18 pollici, forati in ricordo della storica 205 GTi, sposano estetica e funzionalità con un raffreddamento dei freni ottimizzato. L'aggressività del design non rinuncia all'eleganza: passaruota maggiorati, firma luminosa a tre graffi e dettagli rossi vivaci, dalla carrozzeria alle pinze freno, offrono subito riconoscibilità ma senza eccessi ostentati.

Gli interni seguono la stessa filosofia: sedili avvolgenti con finiture Alcantara e dettagli rossi omaggiano la tradizione GTi, mentre volante compatto e strumentazione digitale creano un'atmosfera da vera sportiva. L'iconico colore rosso PEUGEOT GTi apporta il suo dinamismo e la sua energia anche agli interni della 208 GTi. Ambiente, sedili e cinture di sicurezza portano dettagli esclusivi per una immersione totale nello spirito racing.

La 208 GTi è frutto del lavoro congiunto di Peugeot Sport e dei designer del marchio, fondendo esperienza motorsport e alta qualità produttiva francese. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 garantiscono il massimo delle performance. Anche la frenata è ai vertici con dischi anteriori da 355 mm e pinze a 4 pistoncini, il tutto supervisionato dagli ingegneri Peugeot Sport.

La cura dei dettagli si ritrova nel Peugeot i-Cockpit: sedili sportivi ma confortevoli, sterzo diretto e assetto preciso regalano un piacere di guida moderno e coinvolgente. L'interfaccia digitale e l'illuminazione ambientale rossa con esperienza sonora immersiva esaltano le performance elettriche e l'anima sportiva. Quando l'utente vuole immergersi in un'atmosfera veramente sportiva, la PEUGEOT 208 GTi è pronta all'azione!

Non manca la versatilità quotidiana: la 208 GTi offre dotazioni di sicurezza, comfort e infotainment di alto livello, sempre coniugate a materiali e finiture di pregio tipiche della tradizione GTi. Il risultato è un prodotto robusto, pensato per durare nel tempo, un manifesto del piacere di guida sostenibile firmato Peugeot.

La nuova PEUGEOT 208 GTi è, oggi più che mai, l'essenza della sportività compatta: potente, moderna e 100% elettrica, ma capace di emozionare come e più delle sue celebri antenate.