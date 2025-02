Nuove Citroën C4 e C4X: un’esperienza di guida all’insegna del comfort

Citroën rinnova la sua presenza nel segmento C con il lancio delle nuove C4 e C4X, due modelli che rappresentano un’evoluzione significativa in termini di design, comfort e tecnologia. Presentate ai media di tutta Europa, queste vetture segnano un ulteriore passo avanti nell’innovazione del Double Chevron.

Le nuove C4 e C4X mantengono la loro identità, pur acquisendo maggiore maturità e carattere. Il design aggiornato si distingue per linee più fluide ed equilibrate, soddisfacendo le esigenze di un pubblico alla ricerca di modernità e dinamismo. Il frontale rinnovato, che integra il nuovo logo Citroën, conferisce una personalità ancora più marcata, mentre la parte posteriore della C4 è stata ridisegnata per un look più pulito e sostanziale. La C4X, invece, conserva il suo stile fastback distintivo, che unisce audacia ed eleganza.

Oltre all’aspetto estetico, il comfort a bordo è stato ulteriormente migliorato. I nuovi sedili Citroën Advanced Comfort, ridisegnati per offrire un supporto ottimale, si combinano con le sospensioni Advanced Comfort, che garantiscono una guida fluida e rilassante. L’interno, spazioso e accogliente, offre un’esperienza di viaggio senza pari, arricchita da circa 20 tecnologie di assistenza alla guida.

Dal punto di vista tecnologico, le nuove C4 e C4X introducono un sistema di infotainment all’avanguardia. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici ad alta definizione, affiancato dal touchscreen da 10 pollici, consente un’interazione intuitiva e personalizzabile. Il sistema di navigazione 3D connessa, disponibile sugli allestimenti superiori, migliora ulteriormente l’esperienza a bordo. Un’aggiunta rivoluzionaria è ChatGPT, sviluppato da OpenAI e integrato grazie al sistema di riconoscimento vocale SoundHound. Questo assistente digitale avanzato semplifica la gestione dei comandi vocali e offre un’interazione più fluida e naturale.

Citroën rafforza inoltre il proprio impegno verso la mobilità sostenibile, offrendo una gamma di motorizzazioni elettrificate. Accanto alle versioni 100 kW e 115 kW completamente elettriche, debutta la Hybrid 100 (disponibile solo su C4) e la Hybrid 136, che combinano prestazioni efficienti e ridotto impatto ambientale. Le autonomie variano fino a 415 km per la C4 e 425 km per la C4X (dati in corso di omologazione), garantendo una soluzione versatile e adatta a ogni esigenza.

Con questi aggiornamenti, le nuove C4 e C4X rappresentano una proposta completa per chi cerca design, comfort e innovazione tecnologica. Citroën conferma così la propria capacità di interpretare le esigenze del mercato, proponendo soluzioni che rendono ogni viaggio un’esperienza unica.