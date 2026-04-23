Nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer: innovazione, autonomia elettrica e tecnologie top

Opel Astra e Astra Sports Tourer lanciano una nuova generazione, con design rinnovato, tecnologie all'avanguardia e motorizzazioni elettrificate.

La nuova generazione di Opel Astra e Astra Sports Tourer segna un passo avanti nel segmento delle compatte, consolidandosi come benchmark di tecnologia, sostenibilità e design. I modelli, recentemente presentati in anteprima mondiale al Salone dell'Auto di Bruxelles e già ordinabili, propongono una gamma di motorizzazioni mai così ampia: dal 100% elettrico con autonomia fino a 454 km (WLTP), ai moderni ibridi plug-in, ibridi con tecnologia a 48 volt, fino agli efficienti diesel, offrendo così a ciascun cliente la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.





Il nuovo design rivela un look ancora più affilato e dinamico, caratterizzato dall'Opel Vizor, ora arricchito dal logo Opel Blitz illuminato permanentemente e dall'inedito Compass luminoso. L'estetica prende ispirazione dalla concept car Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e introduce dettagli esclusivi come la verniciatura bicolore con tetto nero, nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici e le inedite finiture metallizzate Kontur White e Klover Green.





L'abitacolo conferma la svolta green con ampio uso di materiali riciclati e vegan: dai tessuti dei sedili, certificati AGR nella versione ReNewKnit, al volante completamente vegano, fino alle superfici interne di alta qualità. Il nuovo cockpit digitale si distingue per funzionalità semplificate e display widescreen da 10 pollici, con interfacce rinnovate e chiare. Innovativa la presenza del sistema infotainment con ChatGPT integrato e head-up display Intelli-HUD.





Fra le tecnologie di bordo spiccano i fari a matrice Intelli-Lux HD, disponibili per la prima volta nella categoria compatta e capaci di produrre oltre 50.000 pixel con animazioni uniche e illuminazione adattiva in ogni situazione. Anche il comfort è superiore: i sedili Intelli-Seat, di serie su tutte le versioni, presentano una speciale rientranza ergonomica al centro per ridurre la pressione e favorire il benessere anche sui lunghi viaggi.





L'Opel Astra Electric, con un motore da 115 kW (156 CV) e batteria da 58 kWh, offre fino a 454 km di autonomia a zero emissioni, circa 35 km in più rispetto alla generazione precedente. L'auto è inoltre dotata della funzione Vehicle to Load (V2L), che permette di ricaricare dispositivi esterni come e-bike direttamente dall'auto. La ricarica rapida consente di passare dal 20 all'80% in circa 30 minuti presso una colonnina da 100 kW.





Le versioni plug-in hybrid, ulteriormente sviluppate, raggiungono una potenza di sistema di 144 kW (196 CV) e offrono un'autonomia in elettrico fino a 84 km (WLTP), accelerando da 0 a 100 km/h in circa 7,7 secondi. Completano l'offerta l'ibrido da 145 CV e il diesel 1.5 da 130 CV per chi privilegia i consumi contenuti.





La praticità rimane un punto di forza con volumi di carico che arrivano fino a 1.634 litri sulla Astra Sports Tourer e flessibilità massima grazie allo schienale posteriore ribaltabile 40:20:40. Su tutte le versioni, l'equipaggiamento si arricchisce della nuova linea Ultimate, la più completa e raffinata del listino.





I listini italiani partono da 39.900 euro per la Astra Electric e da 32.450 euro per la versione Hybrid, sempre chiavi in mano (IPT esclusa). La strategia Opel conferma l'impegno per la mobilità sostenibile, senza rinunciare a scelte stilistiche audaci, sicurezza, prestazioni e tecnologia di ultima generazione.







