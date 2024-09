Oggi esce “MILLION MILES”: il nuovo album di JIMMY SAX

Il talentuoso sassofonista internazionale Jimmy Sax ha appena rilasciato il suo attesissimo nuovo album, intitolato “Million Miles”. Con oltre 1 milione e mezzo di follower sui social media, oltre mezzo miliardo di stream e più di 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax è una figura di spicco nel panorama della musica internazionale.

L’album “Million Miles”, disponibile in digitale e in diversi formati fisici, presenta 10 brani inediti che promettono di catturare l’attenzione del pubblico grazie al suo sound unico e coinvolgente. Non mancano collaborazioni di prestigio, come quella con Steve Edwards nel brano “A Million Miles” e il toccante omaggio a suo figlio con il brano “Cesar”.

Il sassofonista ha già anticipato il lancio dell’album con il brano “Cesar”, un omaggio emozionante al suo primogenito. Il video di questo singolo è visibile su YouTube e offre un viaggio musicale coinvolgente che mescola sonorità funky ed electro.

Nel corso degli anni, Jimmy Sax ha conquistato il pubblico internazionale con brani di successo come “No man no cry” e “Time”. Le sue esibizioni live hanno entusiasmato migliaia di spettatori in diverse parti del mondo, da St. Tropez a Dubaï, da Parigi a Taormina.

“La musica è universale e mi emoziona vedere quanto il mio pubblico risponda positivamente alle mie creazioni. Spero di poter portare la mia musica in ogni angolo del mondo e continuare a regalare emozioni tramite il mio sax” – ha dichiarato l’artista.