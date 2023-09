Opel con Warner Music Italy lancia “Opel Corsa Sound Studio”

Opel sta tracciando una nuova rotta nel mondo della musica e per celebrare l’arrivo della nuova Opel Corsa sul mercato, presenta Opel Corsa Sound Studio, un contest musicale frutto di una collaborazione con la casa discografica Warner Music Italy, che si impegna appieno nell’iniziativa, dando voce e spazio ai nuovi talenti.

Frutto di una partnership con Collective (Publicis Groupe), Opel Corsa Sound Studio rappresenta un percorso per unire le persone attraverso le loro passioni, in particolare la musica, permettendo a chiunque di esprimere la propria autenticità e liberare il proprio talento. La musica è, infatti, il veicolo emotivo più potente che abbiamo a disposizione per dare voce alla nostra anima.

A guidare questa iniziativa c’è Mr. Rain, il cantautore che invita i giovani talenti a partecipare al concorso, anche con la sua presenza in una delle tappe autunnali.

La partnership tra Opel e Warner Music Italy rappresenta appieno la filosofia OpelMinded, che è sempre più radicata nell’identità e negli obiettivi del marchio Opel. Grazie a questa nuova iniziativa, Opel lancia un appello universale a superare le barriere e i pregiudizi, a superare i propri limiti e a diventare il motore del proprio futuro attraverso la musica.

“Opel è da sempre un marchio aperto ai valori di inclusività e Opel Sound Studio si inserisce perfettamente nel percorso che abbiamo tracciato” dichiara Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia. Poi prosegue: “La musica unisce tutti noi e con questo concorso vogliamo coinvolgere le persone, che sono al centro di tutto quello che facciamo”.

“Siamo molto felici di essere promotori di questo nuovo progetto – afferma Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italia – Penso che sia giusto e stimolante andare alla ricerca di nuovi talenti in ogni contesto. La musica fa parte costantemente delle nostre vite e può arrivare a noi, che ne abbiamo fatto un lavoro, da parti diverse. Dare voce e possibilità a degli artisti emergenti è la nostra missione e collaborare in queste iniziative è fonte per noi di sempre nuova energia”