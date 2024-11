Opel Lifestyle Shop: la nuova collezione natalizia è ora disponibile

Con l’avvicinarsi del Natale, l’atmosfera si scalda: luci scintillanti decorano le città, melodie natalizie riempiono l’aria e le case si preparano per il grande evento. Eppure, c’è ancora una domanda ricorrente: cosa mettere sotto l’albero? Per chi cerca idee regalo originali e di classe, l’Opel Lifestyle Shop è la risposta perfetta.

Opel ha presentato una collezione natalizia speciale, pensata per celebrare le festività con stile e personalità. Gli appassionati del marchio con il Blitz troveranno una gamma unica di prodotti, caratterizzati dall’inconfondibile design audace e moderno che distingue Opel. Ma non è tutto: fino all’8 dicembre, durante le “Yellow Weeks Opel”, gli acquirenti potranno approfittare di uno sconto del 20% su tutti gli articoli del negozio, utilizzando il codice promozionale YELLOW20. Un’opportunità imperdibile per un Natale all’insegna dell’eleganza e della convenienza.

La nuova collezione natalizia dell’Opel Lifestyle Shop è stata pensata per portare un tocco di originalità sotto l’albero. Tra le proposte più accattivanti ci sono i calzini Opel Frontera, dal vivace colore arancione, e i più discreti Opel Grandland, decorati con motivi a fiocco di neve e un augurio di un “GRAND CHRISTMAS”. Ogni paio, disponibile a soli 11,50€, è un regalo semplice ma di grande effetto.

Per chi desidera un regalo più iconico, il calendario Opel (€25,50) offre 13 immagini mozzafiato dei modelli più affascinanti del marchio, perfetto per accompagnare i fan durante tutto l’anno. E per i più golosi? Il calendario dell’Avvento Opel (8,50€), con prelibatezze di cioccolato biologico, e il simpatico Babbo Natale Opel (6,00€), vestito nel caratteristico giallo Blitz. Non mancano le decorazioni natalizie, come le palline di Natale bianche con il logo Opel (set da 4 a 19,50€), ideali per un albero elegante e distintivo.

Opel celebra il suo anniversario con la Forever Forward Collection, un tributo ai 125 anni di tradizione automobilistica. Tra gli articoli più rappresentativi spicca la T-shirt commemorativa (€38,42) e l’asciugamano da bagno “125 anni” (€19,00), perfetto per le vacanze. Il libro illustrato “Opel Love: Forever Forward Since 1899” (€49,90) è il regalo ideale per chi vuole immergersi nella storia del marchio, con 272 pagine di curiosità e immagini storiche.

Non mancano le proposte fashion, come la giacca softshell unisex (€129,00) o la felpa con cappuccio Quickflip (€88,00), che si trasforma ingegnosamente in uno zaino. Per i più piccoli, i calzini gialli Opel (€9,90) offrono comfort e sostenibilità grazie al cotone biologico certificato Oeko-Tex.

Il 2024 si preannuncia entusiasmante per i fan di Opel. Con il lancio dei nuovi modelli Opel Frontera e Grandland, anche il negozio online si arricchirà di accessori e collezioni innovative, all’altezza del design audace del marchio. Il consiglio? Visitare l’Opel Lifestyle Shop anche dopo la fine delle Yellow Weeks per scoprire tutte le novità.