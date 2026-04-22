Opel svela la GEN4 Formula E: oltre 800 CV e debutto mondiale al Paul Ricard

Opel presenta la GSE 27FE GEN4 da oltre 800 CV al Circuit Paul Ricard, anticipando il suo ingresso ufficiale in Formula E con innovazioni tecniche e design audace.

Opel ha presentato in anteprima mondiale la nuova vettura GSE 27FE GEN4 al Circuit Paul Ricard di Le Castellet, segnando un momento storico per la presenza del marchio nella Formula E. Il prototipo, guidato per la prima volta dalla collaudatrice e sviluppatrice Sophia Flörsch, apre una nuova era per l'automobilismo elettrico secondo il costruttore tedesco. Dopo i primi test nel simulatore, guidare qui per la prima volta con la vettura da corsa Formula E GEN4 di Opel è un momento indescrivibile. La coppia brutale, questa performance completamente nuova - sembra il futuro del motorsport, e sono pronta a spingere fino ai limiti, ha commentato Flörsch.

La nuova Opel GSE 27FE si distingue per una potenza di oltre 800 CV, trazione integrale permanente e una capacità di recupero fino a 700 kW. Queste caratteristiche rappresentano un salto significativo rispetto alle precedenti generazioni della Formula E, portando la categoria verso standard di performance ancora più alti. Il design della vettura, battezzato Lightspeed, presenta una livrea gialla accattivante che trasmette velocità ed energia anche a vettura ferma. Con il design dell'Opel GSE 27FE, vogliamo rendere velocità e prestazioni inequivocabilmente visibili anche prima che la nostra auto da corsa GEN4 entri in pista. 'OMG! In A Blink' descrive perfettamente questa intenzione: effetto immediato, massima presenza e l'energia concentrata delle moderne corse elettriche, ha spiegato Pierre-Olivier Garcia, responsabile del design globale Opel.

Il calendario di sviluppo del prototipo prevede un intenso programma di test in pista a partire da maggio, con circa 15 giorni di prove programmati su circuiti europei fino all'inizio della stagione. Secondo il team, questo servirà a ottimizzare ogni componente delle prestazioni e garantire un debutto competitivo. Il design finale della vettura destinata al campionato mondiale sarà svelato durante il Salone dell'Auto di Parigi 2026.

La presentazione della GSE 27FE è stata accompagnata dalla gamma GSE, inclusi i modelli Opel Mokka GSE, il prototipo della nuova Opel Corsa GSE, Opel Manta GSE e Opel Mokka GSE Rally. Queste vetture hanno condiviso l'asfalto con il nuovo prototipo, dimostrando come la strategia GSE voglia trasferire la performance delle gare anche su vetture di serie.

Opel ha annunciato di partecipare come team ufficiale al Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E a partire dalla stagione 2026-27. L'acronimo GSE, che sta per Grand Sport Electric, conferma una precisa scelta verso la mobilità sportiva e sostenibile. L'obiettivo è portare la tecnologia, le innovazioni e le emozioni delle competizioni elettriche anche ai clienti Opel attraverso la gamma stradale.

Stiamo costantemente espandendo GSE come marchio di performance carico di emozioni. La Formula E svolge un ruolo chiave in questo perché combina tecnologia, innovazione high-tech, sostenibilità, cultura dei fan ed entusiasmo in modo unico, sottolineano dal brand.

Con il debutto della GSE 27FE, la casa tedesca conferma la sua ambizione di leadership nell'era dell'elettrificazione, proponendo auto da corsa e di serie sviluppate in sinergia per offrire emozioni, prestazioni e sostenibilità.