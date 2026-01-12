Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

Published

OPPO ha portato a termine con successo il proprio impegno a favore dell’educazione digitale completando la donazione di 1.000 tablet a scuole in cinque Paesi di Asia e Africa, nell’ambito di una collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e con il brand educativo per la programmazione dedicato ai bambini, CODEMAO. L’iniziativa si inserisce nella missione dell’azienda, “Technology for Mankind, Kindness for the World”, e mira a promuovere l’equità educativa e l’inclusione digitale in aree del mondo dove l’accesso alla tecnologia resta una sfida.

Con la recente donazione di 200 tablet a due scuole in Thailandia – la Lampang Kanlayanee School e la Rayongwittayakom School – OPPO ha completato la distribuzione dei dispositivi promessi. La consegna ufficiale è avvenuta il 15 dicembre, durante il Thailand AI and Digital Innovation Practice Day, alla presenza di Patrick Zhang, Chief Operating Officer di OPPO Thailand. I tablet saranno utilizzati da studenti e insegnanti per le attività di programmazione legate al progetto “Youth Coding Initiative”, sviluppato da UNESCO e CODEMAO per favorire un uso sicuro e inclusivo della tecnologia e garantire pari opportunità di apprendimento digitale.

La donazione in Thailandia rappresenta l’ultima tappa di un percorso iniziato a settembre 2024, quando OPPO aveva annunciato il proprio impegno a fornire 1.000 tablet alle scuole di Thailandia, Congo Brazzaville, Kenya, Namibia e Costa d’Avorio. Attraverso questa collaborazione, l’azienda intende contribuire allo sviluppo delle competenze didattiche e digitali nelle tecnologie emergenti, specialmente nei Paesi in cui le risorse tecnologiche sono ancora limitate.

In Congo Brazzaville, i tablet OPPO e i corsi di programmazione integrati saranno risorse chiave per una formazione tecnologica sostenibile. L’iniziativa si propone inoltre di incoraggiare l’apprendimento tra pari e di creare occasioni di scambio culturale e tecnico attraverso competizioni di coding, così da ispirare una nuova generazione di giovani talenti digitali africani.

Nei Paesi africani come Kenya, Namibia e Costa d’Avorio, dove la carenza di dispositivi tecnologici rappresenta un ostacolo all’educazione digitale, la collaborazione tra OPPO e UNESCO consentirà la creazione di nuove aule digitali e il miglioramento concreto dell’accesso alla tecnologia. L’obiettivo è ridurre il divario educativo e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento nel contesto globale sempre più connesso.

La collaborazione con l’UNESCO riflette l’impegno di OPPO per l’empowerment dei giovani e l’inclusione digitale. L’azienda continua a mettere a disposizione la propria esperienza e tecnologia per produrre un impatto positivo sulla società e sostenere un modello di responsabilità sociale d’impresa orientato alla solidarietà e allo sviluppo sostenibile.

Attraverso questa iniziativa, OPPO conferma la volontà di utilizzare la tecnologia come strumento di crescita collettiva. Un impegno concreto che dimostra come l’innovazione possa diventare un motore di equità educativa e di progresso nei contesti che più necessitano di opportunità digitali.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Motori

“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Sport

Xiaomi accende la passione per il basket: il brand diventa sponsor di Olimpia Milano

Motori

Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Motori

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Tecnologia

Samsung e Netflix trasformano il Galaxy nel “Sottosopra” di Stranger Things

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Tecnologia

TCL trionfa al CES 2026: innovazione e premi per TV, mobile e smart home

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

Società

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Motori

GR Yaris MORIZO RR: Toyota GAZOO Racing svela l’edizione speciale nata dal Nürburgring

Motori

Il nuovo Toyota Hilux debutta al Salone di Bruxelles 2026: tradizione e innovazione a zero emissioni

Motori

Volkswagen e Qualcomm siglano una lettera di intenti per la nuova era della mobilità digitale

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Motori

La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica è “Car of the Year 2026”

Spettacolo

Jovanotti a New York: il ritorno musicale con “JOVAYORK – La musica dell’anima”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Samsung e Netflix trasformano il Galaxy nel “Sottosopra” di Stranger Things

Samsung Electronics e Netflix celebrano l’attesissima stagione finale di *Stranger Things* con un’iniziativa esclusiva pensata per gli utenti Samsung Galaxy. A partire da oggi,...

13 ore ago

Tecnologia

TCL trionfa al CES 2026: innovazione e premi per TV, mobile e smart home

TCL conferma la propria leadership nel panorama mondiale dell’elettronica di consumo conquistando numerosi riconoscimenti durante il CES 2026 di Las Vegas. In occasione dei...

14 ore ago

Società

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Questa sera torna in prima serata su Retequattro “Quarta Repubblica”, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro. La puntata si preannuncia densa di...

15 ore ago

Motori

Volkswagen e Qualcomm siglano una lettera di intenti per la nuova era della mobilità digitale

Il Gruppo Volkswagen e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato la firma di una lettera di intenti per un accordo di fornitura strategico a lungo...

16 ore ago