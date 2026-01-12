OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

OPPO ha portato a termine con successo il proprio impegno a favore dell’educazione digitale completando la donazione di 1.000 tablet a scuole in cinque Paesi di Asia e Africa, nell’ambito di una collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e con il brand educativo per la programmazione dedicato ai bambini, CODEMAO. L’iniziativa si inserisce nella missione dell’azienda, “Technology for Mankind, Kindness for the World”, e mira a promuovere l’equità educativa e l’inclusione digitale in aree del mondo dove l’accesso alla tecnologia resta una sfida.

Con la recente donazione di 200 tablet a due scuole in Thailandia – la Lampang Kanlayanee School e la Rayongwittayakom School – OPPO ha completato la distribuzione dei dispositivi promessi. La consegna ufficiale è avvenuta il 15 dicembre, durante il Thailand AI and Digital Innovation Practice Day, alla presenza di Patrick Zhang, Chief Operating Officer di OPPO Thailand. I tablet saranno utilizzati da studenti e insegnanti per le attività di programmazione legate al progetto “Youth Coding Initiative”, sviluppato da UNESCO e CODEMAO per favorire un uso sicuro e inclusivo della tecnologia e garantire pari opportunità di apprendimento digitale.

La donazione in Thailandia rappresenta l’ultima tappa di un percorso iniziato a settembre 2024, quando OPPO aveva annunciato il proprio impegno a fornire 1.000 tablet alle scuole di Thailandia, Congo Brazzaville, Kenya, Namibia e Costa d’Avorio. Attraverso questa collaborazione, l’azienda intende contribuire allo sviluppo delle competenze didattiche e digitali nelle tecnologie emergenti, specialmente nei Paesi in cui le risorse tecnologiche sono ancora limitate.

In Congo Brazzaville, i tablet OPPO e i corsi di programmazione integrati saranno risorse chiave per una formazione tecnologica sostenibile. L’iniziativa si propone inoltre di incoraggiare l’apprendimento tra pari e di creare occasioni di scambio culturale e tecnico attraverso competizioni di coding, così da ispirare una nuova generazione di giovani talenti digitali africani.

Nei Paesi africani come Kenya, Namibia e Costa d’Avorio, dove la carenza di dispositivi tecnologici rappresenta un ostacolo all’educazione digitale, la collaborazione tra OPPO e UNESCO consentirà la creazione di nuove aule digitali e il miglioramento concreto dell’accesso alla tecnologia. L’obiettivo è ridurre il divario educativo e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento nel contesto globale sempre più connesso.

La collaborazione con l’UNESCO riflette l’impegno di OPPO per l’empowerment dei giovani e l’inclusione digitale. L’azienda continua a mettere a disposizione la propria esperienza e tecnologia per produrre un impatto positivo sulla società e sostenere un modello di responsabilità sociale d’impresa orientato alla solidarietà e allo sviluppo sostenibile.

Attraverso questa iniziativa, OPPO conferma la volontà di utilizzare la tecnologia come strumento di crescita collettiva. Un impegno concreto che dimostra come l’innovazione possa diventare un motore di equità educativa e di progresso nei contesti che più necessitano di opportunità digitali.