Ornella Vanoni presenta il nuovo album “Diverse”

Ornella Vanoni è pronta a stupire il pubblico con il suo nuovo progetto discografico intitolato “Diverse”, in uscita domani, venerdì 18 ottobre sotto l’etichetta BMG. Il disco, anticipato dai singoli “Perduto” e “Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga)”, porta avanti il suo incredibile talento nel reinventare i classici della musica italiana in chiave moderna.

Il disco, pubblicato poche settimane prima dei festeggiamenti dei suoi 90 anni, conferma ancora una volta la versatilità e l’abilità di Ornella Vanoni nel rinnovare il proprio sound e sperimentare con la musica.

Il party di presentazione di “Diverse” si è tenuto martedì scorso, con la partecipazione di amici, parenti, e i producer che hanno collaborato al progetto. Dopo un breve discorso introduttivo di Dino Stewart, Managing Director di BMG, l’attenzione si è focalizzata sulla signora della musica italiana che ha ringraziato tutti i presenti per l’affetto e il supporto costante.

Tra i presenti al party, anche Ditonellapiaga che ha contribuito alla collaborazione con Ornella ed Elodie nel brano “Ti Voglio”. Il nuovo album di Ornella Vanoni si presenta con una copertina accattivante e una serie di fotografie dedicate, pronte per essere distribuite e condivise.

Per gli appassionati della musica italiana e per i fan di Ornella Vanoni, “Diverse” si preannuncia come un viaggio emozionante tra i classici rivisitati dalla voce inconfondibile di una delle grandi artiste della musica italiana.