Own the Wheel: l'arte di CUPRA conquista Milano durante la Design Week

Milano si trasforma in un palcoscenico d'eccezione per il design contemporaneo con l'arrivo di Own the Wheel, l'esposizione artistica firmata CUPRA pensata per celebrare l'emozione di prendere il controllo e vivere il presente durante la Milano Design Week.
L'iniziativa rientra nelle attivazioni di CUPRA Italia, movimentando alcuni dei luoghi simbolo della città. Tra il CUPRA Garage di Corso Como 1 e Piazza XXV Aprile, i visitatori si immergono in un percorso che esplora la ricerca concettuale del brand, mettendo al centro design e innovazione.
Con la CUPRA Design House e la Garibaldi Gallery, il pubblico viene guidato attraverso installazioni e spazi che interpretano in modo originale lo spirito creativo di una delle case automobilistiche più visionarie del panorama europeo. L'esposizione porta così a vivere l'esperienza di essere protagonisti, sperimentando i valori estetici e le nuove frontiere della mobilità secondo CUPRA.
L'evento si presenta non solo come una celebrazione della creatività, ma anche come un invito a lasciarsi coinvolgere dall'unicità della visione CUPRA, dove il design diventa emozione e innovazione.
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