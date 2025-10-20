Pagani Automobili torna ad Auto e Moto d’Epoca 2025 con quattro icone

Dal 23 al 26 ottobre 2025, Pagani Automobili annuncia il proprio ritorno ad Auto e Moto d’Epoca, il salone dedicato alla cultura automobilistica e motociclistica d’epoca e contemporanea. Nella cornice della fiera di Bologna, l’Atelier fondato da Horacio Pagani presenterà quattro vetture simbolo della propria storia: Pagani Zonda HP Barchetta e Pagani Huayra R allo stand ufficiale, Pagani Zonda R allo stand Motor1 e Pagani Zonda Roadster presso lo stand ACI. Un ritorno che celebra arte, ingegneria e passione, elementi che da sempre contraddistinguono l’universo Pagani.

La Zonda HP Barchetta nasce come omaggio alla vettura che ha dato inizio alla storia Pagani, reinterpretando il progetto originario a diciotto anni dal debutto della prima Zonda. La Barchetta fonde memoria e innovazione, integrando le soluzioni tecniche sviluppate per Huayra BC e Huayra Roadster senza spezzare il legame con le origini.

All’interno, spicca il rivestimento tartan dei sedili, tributo al mito di Juan Manuel Fangio, mentre sotto il cofano pulsa il V12 Mercedes-AMG aspirato, simbolo di potenza e armonia meccanica. Con un peso a secco di soli 1.250 kg e una monoscocca in Carbo-Titanio e Carbo-Triax HP52, la Barchetta unisce leggerezza, rigidità e sicurezza ai massimi livelli. Le sospensioni indipendenti, gli ammortizzatori Öhlins regolabili e i freni Brembo in carboceramica completano un pacchetto tecnico di assoluta eccellenza.

Realizzata in soli tre esemplari, la Zonda HP Barchetta è una delle creazioni più esclusive della divisione Pagani Grandi Complicazioni, dove designer e maestri artigiani trasformano il sogno in realtà, dando vita a Hypercar irripetibili.

La Huayra R rappresenta la massima espressione della filosofia Pagani. Progettata esclusivamente per la pista, è un concentrato di emozione e tecnologia, ispirata alle linee dei prototipi da endurance degli anni Sessanta e Settanta e reinterpretata con un linguaggio contemporaneo.

Al cuore della vettura batte il V12-R da 6 litri sviluppato in collaborazione con HWA AG, capace di erogare 850 CV e 750 Nm di coppia massima, con un peso di soli 198 kg. Il suo sound richiama quello dei propulsori da Formula 1 degli anni Ottanta, con la precisione delle tecnologie moderne. Il peso a secco di appena 1.050 kg, la monoscocca in Carbo-Titanium HP62-G2, i freni Brembo CCM-R e le sospensioni racing rendono la Huayra R un’auto nata per dominare i circuiti.

Attraverso il programma Arte in Pista, i proprietari possono vivere un’esperienza immersiva nei track day più prestigiosi al mondo, supportati dal team Pagani e da piloti professionisti. Ogni momento diventa celebrazione dell’adrenalina e della passione condivisa.

Allo stand Motor1 sarà esposta la Zonda R, l’auto che nel 2009 ha ridefinito il concetto stesso di Hypercar estrema. Priva di limiti omologativi, è stata progettata per trasferire in pista tutto il know-how tecnico dell’Atelier. Sotto la scocca in Carbo-Titanio, il V12 Mercedes-Benz AMG da 6 litri eroga 750 CV e 710 Nm, garantendo accelerazioni da 0 a 100 km/h in meno di 2,7 secondi. Il cambio sequenziale Xtrac in magnesio consente cambiate in appena 20 millisecondi, mentre i freni Brembo in carboceramica assicurano frenate mozzafiato.

Gli interni, essenziali ma realizzati con maestria artigianale, sono dotati di sedili Toora su misura, cinture FIA a cinque punti e roll-bar a gabbia. Con soli 10 esemplari prodotti, la Zonda R resta una pietra miliare della storia Pagani.

Allo stand ACI sarà presente la Zonda Roadster, una vettura che porta l’emozione della Zonda a cielo aperto. Sotto la monoscocca in fibra di carbonio e il telaio in acciaio cromo-molibdeno batte il motore Mercedes-Benz AMG da 7.3 litri, in grado di sprigionare 555 CV e 750 Nm di coppia. Con un peso a secco di soli 1.280 kg, la Roadster combina prestazioni e rigidità strutturale con una leggerezza che diventa pura agilità.

Ogni esemplare è un’opera su misura, riflesso dei desideri del suo proprietario. Prodotta in soli 12 esemplari, la Zonda Roadster è un’ode alla libertà secondo Pagani, capace di emozionare con ogni curva.

Le icone Pagani non invecchiano mai. Grazie al programma Pagani Rinascimento, ogni vettura può essere riportata al suo splendore originale. Un team dedicato cura ogni fase del restauro con documentazione completa di immagini, disegni e schede tecniche, creando un volume unico che accompagna la storia della vettura e ne accresce valore e fascino.