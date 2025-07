PARCO DELLA MUSICA DI MILANO: domani chiudono gli Smashing Pumpkins

Il PARCO DELLA MUSICA DI MILANO, la nuova area spettacoli situata a Segrate e progettata da Unipol Arena, sta per concludere la sua emozionante stagione estiva con un evento straordinario. Dopo aver ospitato artisti del calibro di Massive Attack, Ozuna, Nine Inch Nails, Kool & The Gang, De La Soul, Willie Peyote e The Who, domani, mercoledì 30 luglio, sarà il turno dei leggendari Smashing Pumpkins.

La band americana, guidata da Billy Corgan, darà il via alla loro prima tappa italiana del The Aghori Tour, chiudendo la stagione musicale del parco nell’ambito di Unaltrofestival. Questo tour, partito ieri da Plovdiv, in Bulgaria, ha visto la band intrecciare i brani del nuovo album “Aghori Mhori Mei” con i loro successi più iconici, trasformando ogni spettacolo in un viaggio musicale unico. La scaletta della prima tappa è stata condivisa sui social della band, regalando ai fan un assaggio delle canzoni che animeranno l’evento: Glass Theme, Heavy Metal Machine, Where Boys Fear To Tread, Pentagrams, Today, Edin, Bullet, Muzzle, 1979, Porcelina, Sighommi, Take My Breath Away, 999, Disarm, Tonight, Cherub Rock, Jellybelly, Bodies, Zero.

L’evento avrà luogo in un’area immersa nel verde di 70mila mq, nei pressi di Linate. Il parco offre esperienze musicali diversificate, prendendo in considerazione una vasta gamma di generi e generazioni, con due palchi modulabili che permettono sia posti a sedere che in piedi. Le porte si apriranno alle 18.30, con l’inizio del concerto previsto per le 21.30. Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili sui circuiti di prevendita abituali.

Oltre alla musica, il Parco della Musica di Milano offre vari punti ristoro e beverage, accessibili anche a chi non ha il biglietto, per permettere a tutti di godere dell’atmosfera dell’evento. In linea con l’impegno per la sostenibilità, l’organizzazione promuove l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici, come biciclette e trasporti pubblici, e ha implementato sistemi di pagamento cashless per l’intera area.

Questo evento chiude in bellezza una stagione musicale eccezionale, confermando il Parco della Musica di Milano come un punto di riferimento per concerti ed eventi di grande portata. Con 3000 parcheggi disponibili e una particolare attenzione al rispetto ambientale, il parco non solo arricchisce l’offerta culturale della città, ma diventa anche un modello di sostenibilità per il futuro degli eventi musicali.