PEUGEOT con ORECA Digital Retail per sviluppare l’attività Lifestyle

PEUGEOT collabora con ORECA Digital Retail per accelerare la digitalizzazione delle vendite dei suoi prodotti Lifestyle e la loro distribuzione in tutto il mondo. Dal 2022 ORECA Digital Retail commercializza e distribuisce i prodotti Lifestyle dei marchi PEUGEOT, Citroën e DS Automobiles per il gruppo Stellantis e, da oltre 10 anni, quelli di altre grandi case automobilistiche.

I nuovi siti web Lifestyle PEUGEOT si rivolgono sia ai clienti privati che alle filiali, i concessionari, le officine autorizzate e gli importatori del costruttore (B2B). La loro grafica moderna riflette la nuova identità del brand PEUGEOT. La navigazione è semplificata grazie a sezioni chiaramente identificate e a precisi filtri di ricerca. Sulla home page viene presentata una selezione di prodotti di punta e i nuovi prodotti della gamma Lifestyle.

Gli appassionati della Casa del Leone potranno scegliere, per sé o per i propri cari, capi d’abbigliamento per tutte le stagioni (T-shirt, polo, maglioni, felpe, giacche a vento, piumini…) firmati con il nuovo logo del Marchio o tratti dalle collezioni PEUGEOT LEGEND e PEUGEOT SPORT. Si potranno scegliere accessori di stile, come gli orologi Armand Since 1810 o i modellini PEUGEOT in scala, come Nuova PEUGEOT 308. Senza dimenticare gli imperdibili macina sale e macina pepe PEUGEOT della collezione Arte della Tavola.

I nuovi siti web PEUGEOT Lifestyle sono già attivi in Francia, Regno Unito, Spagna e Italia e lo saranno presto in Germania ed entro giugno in Portogallo e nei Paesi Bassi. Saranno disponibili in 7 lingue in tutto il mondo nei prossimi mesi. I prodotti ordinati online possono essere consegnati in Italia in 2-7 giorni lavorativi.