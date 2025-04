PIERO PELÙ: parte domani “IL RITORNO DEL DIABLO TOUR”

Si apre domani a Milano il tanto atteso Giubileo del Rock, con Piero Pelù che darà il via al suo tour Il Ritorno Del Diablo Tour 2025. Questo tour speciale sarà un’occasione unica per festeggiare ben quattro importanti anniversari legati alla carriera del rocker fiorentino.

Tra questi anniversari, spiccano i 40 anni di “Desaparecido” del 1985, i 35 anni di “El Diablo” del 1990, i 30 anni di “Spirito” del 1995 e i 25 anni di “Né buoni né cattivi” del 2000. Le date di Milano, Padova, Roma, Torino e Firenze sono già Sold Out, dimostrando il grande interesse del pubblico per questo evento unico.

Il tour vedrà Piero Pelù sul palco insieme ai suoi Bandidos e a un super guest, l’eccezionale Antonio Aiazzi, noto come “il Don”, alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba. Ad aprir i concerti ci saranno gli Spleen, una giovane rock band di Firenze pronta a scaldare il palco per l’arrivo del grande rocker.

Durante le varie tappe del tour, Piero Pelù e la sua band passeranno in rassegna la storia del rocker fiorentino, dai momenti fondamentali come “Né buoni né cattivi” al suo ultimo disco “Deserti”. Tra i dischi che verranno celebrati ci sarà anche “Spirito”, che come afferma lo stesso Pelù, è stato “un grido di ribellione rinnovato rispetto a Terremoto, un inno alla libertà e alla vita, un manifesto per chi non accetta muri né confini, per chi crede che la musica possa abbattere qualsiasi limite”.

Pelù ricorda anche l’importanza di “El Diablo”, definendolo come “un album che è diventato epocale per sua natura e non per calcolo, un culto spontaneo che ancora oggi fa vibrare le corde fisiche e dell’anima che tutti abbiamo dentro”.

Il tour non mancherà di celebrare anche il momento fondamentale del rock italiano rappresentato da “Desaparecido”, album dei Litfiba del 1985 che ha segnato un punto di svolta nella storia della musica italiana. In quell’anno, come dichiara Pelù, “eravamo affamati di cambiare tutto” e ora siamo pronti a farlo esplodere di nuovo.