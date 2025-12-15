POOH 60 – La leggenda continua: la storica band celebra i 60 anni con eventi unici

Sessant’anni di carriera, oltre cento milioni di dischi venduti e un’eredità musicale che ha segnato intere generazioni. Nel 2026 i Pooh festeggeranno un traguardo eccezionale, celebrando sei decenni di musica e di emozioni con un ricco calendario di appuntamenti dal vivo. Le celebrazioni prenderanno il via a maggio con “POOH 60 – La nostra storia in Arena”, due eventi straordinari previsti il 14 e 16 maggio all’Arena di Verona, seguiti da un tour nei palasport italiani in autunno.

L’Arena di Verona, luogo simbolico del percorso della band, sarà teatro di due serate speciali pensate per raccontare sessant’anni di amicizia e creatività. Per la prima volta i Pooh si esibiranno accompagnati da un’ensemble sinfonico: l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Le due serate si annunciano come un viaggio emozionale nella storia della musica italiana, tra arrangiamenti rinnovati e momenti di forte intensità. Un evento pensato per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant’anni, in uno dei palchi più iconici del mondo.

Con la formazione composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, la band tornerà poi a partire da settembre sui palchi dei principali palasport con “POOH 60 – La nostra storia – Palasport”, una tournée di 14 date in 6 città italiane, con una doppia data zero a Bergamo. Uno spettacolo pensato per ripercorrere i momenti più significativi della loro lunga carriera, dalle origini alle grandi canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla vita di milioni di persone.

Le tappe della tournée includono Bergamo (25 e 26 settembre), Firenze (2 e 3 ottobre), Torino (10 e 11 ottobre), Roma (15 e 16 ottobre), Milano (18 e 19 ottobre), Eboli (27 e 28 ottobre) e Bari (30 e 31 ottobre).

Gli spettacoli saranno curati nei minimi dettagli, con grafiche e scenografie pensate per offrire al pubblico un’esperienza immersiva. La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista, riprendendo lo spirito del celebre tour del 1991 con cui la band festeggiò i 25 anni di carriera.

Nel corso del 2026 non mancheranno inoltre sorprese dal punto di vista discografico: sono previste uscite antologiche e nuovi progetti dedicati alla straordinaria avventura musicale del gruppo, che continua ancora oggi a unire generazioni diverse con la propria musica.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno saputo evolversi costantemente nel tempo, diventando veri e propri pionieri della musica italiana grazie alle innovazioni introdotte nei loro live, all’uso della tecnologia e alla capacità di trattare temi universali nei loro testi.

Con “POOH 60 – La nostra storia”, la band non celebra solo un anniversario ma rinnova un legame profondo con il pubblico, dimostrando ancora una volta che la loro storia non è solo passata, ma continua a vivere sul palcoscenico.