Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Cosimo Buccolieri

Spettacolo

POOH 60 – La leggenda continua: la storica band celebra i 60 anni con eventi unici

Published

Sessant’anni di carriera, oltre cento milioni di dischi venduti e un’eredità musicale che ha segnato intere generazioni. Nel 2026 i Pooh festeggeranno un traguardo eccezionale, celebrando sei decenni di musica e di emozioni con un ricco calendario di appuntamenti dal vivo. Le celebrazioni prenderanno il via a maggio con “POOH 60 – La nostra storia in Arena”, due eventi straordinari previsti il 14 e 16 maggio all’Arena di Verona, seguiti da un tour nei palasport italiani in autunno.

L’Arena di Verona, luogo simbolico del percorso della band, sarà teatro di due serate speciali pensate per raccontare sessant’anni di amicizia e creatività. Per la prima volta i Pooh si esibiranno accompagnati da un’ensemble sinfonico: l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Le due serate si annunciano come un viaggio emozionale nella storia della musica italiana, tra arrangiamenti rinnovati e momenti di forte intensità. Un evento pensato per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant’anni, in uno dei palchi più iconici del mondo.

Con la formazione composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, la band tornerà poi a partire da settembre sui palchi dei principali palasport con “POOH 60 – La nostra storia – Palasport”, una tournée di 14 date in 6 città italiane, con una doppia data zero a Bergamo. Uno spettacolo pensato per ripercorrere i momenti più significativi della loro lunga carriera, dalle origini alle grandi canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla vita di milioni di persone.

Le tappe della tournée includono Bergamo (25 e 26 settembre), Firenze (2 e 3 ottobre), Torino (10 e 11 ottobre), Roma (15 e 16 ottobre), Milano (18 e 19 ottobre), Eboli (27 e 28 ottobre) e Bari (30 e 31 ottobre).

Gli spettacoli saranno curati nei minimi dettagli, con grafiche e scenografie pensate per offrire al pubblico un’esperienza immersiva. La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista, riprendendo lo spirito del celebre tour del 1991 con cui la band festeggiò i 25 anni di carriera.

Nel corso del 2026 non mancheranno inoltre sorprese dal punto di vista discografico: sono previste uscite antologiche e nuovi progetti dedicati alla straordinaria avventura musicale del gruppo, che continua ancora oggi a unire generazioni diverse con la propria musica.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno saputo evolversi costantemente nel tempo, diventando veri e propri pionieri della musica italiana grazie alle innovazioni introdotte nei loro live, all’uso della tecnologia e alla capacità di trattare temi universali nei loro testi.

Con “POOH 60 – La nostra storia”, la band non celebra solo un anniversario ma rinnova un legame profondo con il pubblico, dimostrando ancora una volta che la loro storia non è solo passata, ma continua a vivere sul palcoscenico.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

POOH 60 – La leggenda continua: la storica band celebra i 60 anni con eventi unici

Tecnologia

OPPO Photography Awards 2025: quasi 2 milioni di candidature per la più grande edizione di sempre

Spettacolo

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Motori

Denza debutta sul grande schermo con “La Grazia” di Paolo Sorrentino

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Motori

Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano

Spettacolo

CA7RIEL & Paco Amoroso annunciano il nuovo album “TOP OF THE HILLS”

Tecnologia

Un gorilla che “danza” conquista il Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Spettacolo

nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Motori

Vredestein Comtrac 2+: il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri

Società

Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Motori

Citroën C5 Aircross: comfort, tecnologia e audacia verso il titolo “Car of The Year” 2026

Spettacolo

Topo Gigio arriva a teatro: un musical che fa sognare grandi e piccoli

Spettacolo

Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”

Spettacolo

Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Sport

Wizz Air diventa Main Partner dell’AS Roma: il debutto sulla maglia il 15 dicembre
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dai cittadini e dai visitatori della Capitale. Il...

18 ore ago

Motori

Denza debutta sul grande schermo con “La Grazia” di Paolo Sorrentino

Il marchio automobilistico premium DENZA, parte del gruppo BYD, fa il suo ingresso nel mondo del cinema internazionale con una partecipazione d’eccezione nel nuovo...

18 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso torna sul palco del 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, una canzone che rappresenta un nuovo capitolo nella carriera...

19 ore ago

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Chiello, una delle voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti...

19 ore ago