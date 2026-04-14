Porsche 911 GT3 S/C: la massima espressione della guida sportiva a cielo aperto

Porsche svela la nuova 911 GT3 S/C, la prima cabriolet della famiglia GT3 dotata di una capote completamente automatica, creata per offrire esperienze di guida entusiasmanti a cielo aperto grazie al suo motore aspirato ad alti regimi e al cambio manuale a sei marce leggero e dai rapporti corti.

La nuova 911 GT3 S/C si distingue per la combinazione tra il telaio ultraleggero della 911 S/T e il potente motore boxer sei cilindri 4.0 litri della 911 GT3, capace di erogare 375 kW (510 CV) e 450 Nm di coppia. Nonostante la capote automatica, il peso resta contenuto in soli 1.497 kg, appena 30 in più rispetto all'esclusiva 911 Speedster della generazione precedente.

Il piacere di guida, dichiarato obiettivo di questa versione, raggiunge nuovi vertici, come sottolinea Frank Moser, Vice President della linea di modelli 911 e 718: L'esaltante powertrain della 911 GT3 dà il meglio di sé quando si guida a tetto aperto, soprattutto sulle tortuose strade di campagna. Questo perché siamo riusciti a contenere il peso della 911 GT3 S/C a soli 1.497 chilogrammi, nonostante la capote completamente automatica.

La struttura della vettura sfrutta ampiamente materiali leggeri come CFRP (plastica rinforzata con fibra di carbonio) per cofano, parafanghi, portiere e barre antirollio. I freni carboceramici PCCB e i cerchi in magnesio forgiato consentono una riduzione di peso complessiva di quasi 30 kg, senza rinunce in termini di sicurezza e prestazioni. La capote, con innovativo arco piatto in magnesio, si apre e si chiude in 12 secondi fino a 50 km/h, mantenendo la classica flyline della 911 anche a tetto chiuso.

L'abitacolo si caratterizza per eleganza e sportività grazie all'utilizzo di materiali di pregio come la pelle nera e il CFRP, sedili sportivi Plus di serie e opzioni per sedili avvolgenti ancora più leggeri. Il cruscotto digitale offre la modalità Track Screen per una visualizzazione essenziale dei dati prestazionali, mentre dettagli come il logo GT3 S/C ricamato e i rivestimenti in pelle traforata sottolineano l'unicità del modello.

Il motore sei cilindri 4.0 litri aspirato, aggiornato nel rispetto delle più recenti normative sulle emissioni, offre sonorità coinvolgenti, amplificate dal tetto aperto. Gli interventi tecnici comprendono testate cilindri ottimizzate, alberi a camme della GT3 RS, valvole a farfalla singole e radiatori dell'olio migliorati. Il risultato sono prestazioni da vera sportiva: 0-100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 313 km/h, in perfetta sintonia con la raffinata meccanica Porsche.

A livello stilistico, la GT3 S/C colpisce per il telaio del parabrezza nero abbinato alla capote, dettagli in nero opaco e proiettori LED Matrix che ottimizzano la superficie di aspirazione anteriore. Lo spoiler posteriore retrattile con flap di Gurney e il diffusore posteriore assicurano un look esclusivo e funzionale, ispirato alle versioni GT3 più radicali.

Il piacere di guida è ulteriormente elevato grazie al nuovo assetto all'anteriore a doppio braccio oscillante, una novità assoluta per una cabriolet 911, che regala emozioni uniche anche nelle percorrenze più dinamiche su strade tortuose. I pneumatici sportivi ad alta aderenza, identici alla GT3 Touring, completano il pacchetto dinamico.

Ampia la possibilità di personalizzazione grazie al pacchetto opzionale Street Style, che introduce dettagli estetici esclusivi come grafiche Pyro Red, cerchi Grigio Ardesia Neo, dettagli dorati per le pinze dei freni e un allestimento interno in pelle bicolore con cuciture a contrasto, leve e badge caratterizzanti, oltre a soluzioni esclusive come la leva cambio scura in legno a pori aperti.

A supporto della versatilità, Porsche mette a disposizione un box portaoggetti ultraleggero da 80 litri, installabile nella zona posteriore e personalizzabile nei colori, che migliora la capacità di carico senza compromessi sul peso.

Per i clienti più appassionati, Porsche Design ha realizzato anche un sofisticato cronografo GT3 S/C, con cassa in titanio, funzione flyback e dettagli estetici che richiamano la vettura, dai colori della carrozzeria al quadrante ispirato ai cerchi in magnesio e agli interni.

La nuova Porsche 911 GT3 S/C segna un nuovo punto di riferimento tra le sportive a cielo aperto: pura, leggera e dedicata agli amanti della guida. Il prezzo di listino parte da 280.080 euro, mentre il pacchetto Street Style è disponibile a 28.645,09 euro.