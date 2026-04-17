PRAGMATA debutta: Capcom lancia il capolavoro sci-fi su PS5, Xbox, Switch 2 e PC

Capcom ha lanciato oggi il suo attesissimo titolo sci-fi PRAGMATA, finalmente disponibile a livello globale su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam. Dopo anni di attesa e una lunga fase di sviluppo affidata agli autori delle saghe Resident Evil e Devil May Cry, il pubblico può ora immergersi in una nuova avventura interstellare.



Ambientato in una stazione lunare futuristica improvvisamente isolata dalla Terra, PRAGMATA offre un viaggio tra misteri e minacce tecnologiche. Il protagonista, l'astronauta Hugh Williams, viene inviato in missione di indagine ma si trova presto in pericolo, finché non incontra Diana, un androide dal volto di una ragazzina. La loro alleanza dà il via a un'esplorazione pericolosa, con l'obiettivo di trovare una via di ritorno sul pianeta d'origine.



I giocatori dovranno affrontare una IA ostile che controlla la base lunare, sfruttando le abilità combinate di Hugh e Diana per superare ostacoli, enigmi e combattimenti contro robot e boss imponenti. Il sistema di gameplay unisce azione e puzzle: Diana può hackerare i nemici per rivelare i loro punti deboli, mentre Hugh utilizza un vasto arsenale di armi da fuoco. Durante la narrazione, i due protagonisti trovano rifugio in una zona sicura della stazione dove possono scambiarsi materiali collezionabili e arricchire il proprio equipaggiamento.



Era da molto tempo che aspettavamo questo giorno. Il team di sviluppo ha lavorato con grande passione a questo progetto per molti anni, e la community ci ha accompagnato in ogni fase del percorso. Ci è voluto un po' di tempo, ma sentiamo di aver creato qualcosa di veramente unico e speciale per voi. Grazie mille per il vostro sostegno. Siamo davvero felici che oggi tutti possano finalmente vivere l'indimenticabile avventura di Hugh e Diana - ha dichiarato Naoto Oyama, producer di PRAGMATA.



Oltre alla versione standard è disponibile la Deluxe Edition, che include il Shelter Variety Pack: costumi aggiuntivi, skin arma, emote, musiche extra e una galleria di illustrazioni esclusive. I curiosi possono anche provare una demo gratuita, PRAGMATA Sketchbook, scaricabile sulle principali piattaforme digitali.



Il gioco supporta pienamente il doppiaggio in diverse lingue, tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano e cinese, oltre a opzioni di testo per polacco e arabo. La colonna sonora originale è disponibile in streaming su numerosi servizi musicali, con nuove tracce in arrivo a partire dal 24 aprile 2026.



PRAGMATA si propone come una nuova pietra miliare del genere action adventure sci-fi, capace di coniugare narrazione profonda, meccaniche innovative e un'atmosfera suggestiva.