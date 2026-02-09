Connect with us

Qashqai trascina Nissan: a gennaio vendite in crescita del 6% in Italia

Published

Il 2026 si apre con segnali molto positivi per Nissan Italia, che archivia il primo mese dell’anno con oltre 3.600 unità vendute, in crescita del 6% rispetto a gennaio 2025, e una quota di mercato del 2,3%. Un risultato che conferma il buon momento del brand sul mercato italiano e che trova nel Nissan Qashqai il suo principale protagonista.

A trainare le performance commerciali è infatti il modello di punta della gamma: Qashqai registra 2.160 unità immatricolate, segnando un impressionante +49% su base annua. Numeri che lo portano al secondo posto tra i C-SUV più venduti in Italia e al settimo posto assoluto tra le vetture ibride, consolidando il ruolo del modello come riferimento nel segmento.

Grande merito di questo successo va alla tecnologia Nissan e-POWER, scelta dal 60% dei clienti Qashqai. La terza generazione di e-POWER, introdotta a novembre 2025, ha dato un’ulteriore spinta alle vendite: nel trimestre compreso tra novembre 2025 e gennaio 2026 i contratti Qashqai e-POWER sono cresciuti del 42% rispetto alla generazione precedente. Un dato che evidenzia quanto il pubblico italiano apprezzi una soluzione capace di unire l’efficienza elettrica alla praticità dell’uso quotidiano.

Il nuovo e-POWER Nissan è stato completamente riprogettato per esaltare i suoi punti di forza: minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa, rafforzando il ruolo di Nissan come marchio che accompagna i clienti verso la mobilità a zero emissioni in modo graduale e concreto.

Rispetto alla versione precedente, il sistema registra un deciso passo avanti. I consumi si riducono del 12%, arrivando a 4,5 l/100 km nel ciclo WLTP, con una percorrenza fino a 22,2 km/l. Cresce anche l’autonomia, che aumenta del 13% e supera i 1.200 km con un pieno da 55 litri, un valore che rende Qashqai e-POWER particolarmente adatto ai lunghi viaggi.

Sul fronte ambientale, le emissioni di CO₂ scendono del 12%, passando da 116 a 102 g/km, mentre il comfort acustico compie un salto di qualità: la rumorosità in abitacolo si riduce di 5,6 dB, raggiungendo livelli molto vicini a quelli di un’auto elettrica pura. Anche le prestazioni beneficiano dell’evoluzione tecnologica, con la potenza in modalità Sport che cresce di 15 CV fino a 205 CV, garantendo maggiore brillantezza nella guida.

Non manca l’attenzione ai costi di gestione: gli intervalli di manutenzione passano da 15.000 a 20.000 km, contribuendo a ridurre le spese di esercizio e a rendere Qashqai ancora più competitivo nel confronto con le motorizzazioni tradizionali.

Nissan Qashqai e-POWER si conferma così come una delle soluzioni più interessanti nel panorama dei SUV ibridi in Italia. Offre bassi consumi, piacere di guida tipico di un’EV e zero necessità di ricarica alla spina, risultando ideale per chi vuole avvicinarsi all’elettrico senza cambiare abitudini e per chi proviene dal mondo diesel ma cerca oggi un’alternativa più efficiente e moderna.

