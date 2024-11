Raf: all’Unipol Forum di Milano un evento per il 40° anniversario di “Self Control”

Il 1984 segnava l’inizio di una delle hit più celebri della musica italiana: “Self Control” di Raf. A distanza di 40 anni, l’artista si prepara a festeggiare questo importante traguardo con un concerto evento all’Unipol Forum di Milano il venerdì 8 Novembre, in occasione del suo 40° anniversario. Ma le celebrazioni non finiscono qui, con l’annuncio di un tour celebrativo che toccherà alcuni dei principali club italiani.

Sarà una vera e propria festa in musica, con Raf che sarà accompagnato sul palco da grandi nomi della scena musicale italiana come J-Ax e Umberto Tozzi. Altri artisti e amici si uniranno per cantare insieme i brani più celebri di Raf, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Durante il concerto evento e i live del tour celebrativo, Raf ripercorrerà la sua straordinaria carriera musicale eseguendo successi che hanno segnato generazioni, come “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, e, ovviamente, “Self Control”. Un’opportunità unica per rivivere emozioni e ricordi legati alla musica di un grande artista.

In occasione del 40° anniversario di “Self Control”, è disponibile un’edizione speciale e numerata del vinile 45 giri picture disc del singolo. Un’opportunità per i fan di aggiungere un pezzo unico alla propria collezione, con un packaging trasparente serigrafato e uno sticker celebrativo. Un’occasione da non perdere per i veri appassionati di Raf e della musica italiana degli anni ’80.

L’importante evento sarà supportato dalla presenza di RTL 102.5 come radio ufficiale di “Self Control 40th Anniversary”, confermando l’importanza e la risonanza di questa celebrazione nell’ambito musicale italiano.

Dopo 40 anni dalla nascita di una delle hit più iconiche della musica italiana, Raf si prepara a festeggiare insieme al suo pubblico un anniversario speciale, ricco di emozioni e di musica. Un momento imperdibile per tutti coloro che hanno amato e continuano ad amare la sua musica, un vero e proprio omaggio alla sua straordinaria carriera.