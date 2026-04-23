R£D debutta con Kick Off: un esordio potente tra vulnerabilità e trap scura

Esordio carico di aspettative per R£D, giovane artista vicentina, pronta a sorprendere il pubblico con il suo primo singolo Kick Off, disponibile da mezzanotte su tutte le piattaforme digitali. Il brano si pone come punto di partenza di un viaggio musicale e personale, affondando le radici nella parte meno rassicurante della crescita.



L'immagine potente di Kick Off, come recita la descrizione, "Buono il soggetto, ma lo sfondo macabro", accompagna l'ascoltatore in uno spazio in cui le circostanze non sono mai neutrali ma, al contrario, plasmano e talvolta costringono.



Kick Off si muove nei territori della resa dei conti interiore: il tempo appare dilatato, le scelte si riducono a poche possibilità ripetute e la sensazione di essere bloccati in un loop emotivo è dominante. In questo contesto, la musica non rappresenta una via di fuga, ma assume il ruolo di unico luogo sicuro in cui sublimare ciò che pesa e trasformarlo in qualcosa che può essere espresso e, almeno in parte, superato.



R£D spiega in prima persona l'anima del progetto: "Volevo iniziare con qualcosa di crudo e reale, Kick Off nasce da mancanze".



Il singolo, prodotto da Shadyboy, si inserisce perfettamente in un'estetica trap scura ed essenziale, in cui la produzione minimalista esalta la voce e il racconto personale di R£D. In Kick Off convivono tensioni opposte: vulnerabilità e rifiuto, bisogno di essere ascoltata e difficoltà a fidarsi degli altri, un istinto di autodistruzione che si scontra con un forte desiderio di sopravvivere.



Kick Off segna così un debutto doppio per R£D: sia discografico che live. Il prossimo 22 maggio la giovane artista salirà per la prima volta sul palco del MI AMI Festival di Milano, portando dal vivo l'intensità e la sincerità del suo primo singolo. Un capitolo d'apertura che pone subito l'accento su una voce autentica e riconoscibile, capace di attraversare il disagio senza cedere al facile compiacimento.



Con radici a Vicenza e uno sguardo deciso rivolto al futuro, R£D incarna una nuova generazione di artisti che sanno trasformare l'inquietudine in forza creativa, rendendo Kick Off un esordio da non perdere.