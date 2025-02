RedMoto S.r.l. diventa partner di HRC per la CRF450RX Rally

HRC ha scelto RedMoto S.r.l. come partner per la distribuzione e l’allestimento della CRF450RX Rally, riconoscendo l’esperienza e la competenza dell’azienda italiana nel mondo del fuoristrada professionale in Europa. Questo accordo prevede che HRC fornisca un kit di parti speciali a RedMoto, che si occuperà dell’allestimento e della vendita del veicolo completo, garantendo l’omologazione europea.

HRC sta valutando ulteriori collaborazioni con team rally, offrendo supporto ai piloti che vogliono gareggiare con la CRF450RX Rally. Tra la seconda metà del 2024 e l’inizio del 2025, sei piloti hanno dimostrato la competitività di questa moto, assistiti tecnicamente da RS Moto S.r.l., altra realtà italiana specializzata nell’allestimento di moto da rally. Il debutto del prototipo è avvenuto al Rally del Marocco 2024 con Romain Dumontier, unico pilota HRC in gara con questa moto. Alla Dakar 2025, più piloti hanno corso con versioni strettamente di serie, ottenendo risultati di rilievo: Dumontier ha chiuso al dodicesimo posto assoluto e terzo nella classe Rally2, Argubright ha terminato ventiduesimo assoluto, Internò quarantaseiesimo nella classe “Malle moto” senza assistenza esterna, a dimostrazione della grande affidabilità della moto. Lucci ha concluso ottantatreesimo nonostante una caduta.

Per il primo anno di produzione e vendita, saranno disponibili solo cinquanta esemplari della CRF450RX Rally, prenotabili in anticipo. La moto garantirà un’omologazione europea, un aspetto fondamentale per chi intende utilizzarla nelle competizioni e negli eventi ufficiali.

Agilità e stabilità assolute caratterizzano la CRF450RX Rally, che adotta il telaio della CRF450R per garantire performance elevate su terreni difficili. I due serbatoi, uno anteriore e uno posteriore, offrono una capacità totale di 36 litri, con il posteriore montato su supporti in gomma per ridurre l’inerzia in curva e migliorare il controllo della moto.

La torretta di navigazione in fibra di carbonio, elemento chiave per la leggerezza complessiva del mezzo, consente ai piloti di regolare manualmente l’inclinazione del road book. Il sistema di supporto svincolato dal telaio facilita le operazioni di manutenzione in gara.

La posizione in sella e la seduta rastremata permettono una guida più naturale e senza ostacoli. Il serbatoio posteriore, realizzato con una combinazione di nylon ad alta resistenza e polietilene, contribuisce alla rigidità del telaio posteriore, migliorando la stabilità generale.

Come sulle moto ufficiali HRC, la CRF450RX Rally monta un paracoppa in fibra di carbonio ad alta resistenza che protegge il serbatoio anteriore da 22 litri e le parti più esposte del telaio. La sua conformazione a slitta aiuta a dissipare l’energia degli impatti, mentre un vano integrato consente il trasporto di attrezzi essenziali per le riparazioni d’emergenza.

Il comparto sospensioni è stato sviluppato con tarature specifiche per il rally. La forcella è dotata di steli in titanio con trattamento Kashima e l’ammortizzatore posteriore presenta uno stelo con rivestimento in titanio per ridurre l’attrito. Le piastre di sterzo, sviluppate con XTRIG, migliorano la rigidità e la precisione di guida. Il sistema frenante prevede un disco anteriore da 300 mm e un disco posteriore con spessore ottimizzato per resistere alle sollecitazioni più estreme.

I cerchi, realizzati dalla Takasago Excel con mozzi lavorati CNC dalla HAAN, sono stati rinforzati con parastrappi per assorbire gli impatti più forti, garantendo maggiore comfort e riducendo l’affaticamento del pilota.

Il motore della CRF450RX Rally, sviluppato appositamente per le competizioni, eroga circa 58 CV, assicurando un’affidabilità straordinaria. Il cambio a sei rapporti con rapportatura lunga permette di adattarsi a ogni situazione di gara, mentre un radiatore maggiorato aiuta a mantenere sotto controllo la temperatura del motore anche nelle condizioni più difficili. La velocità massima stimata è di 160 km/h.

Il sistema di scarico prevede un terminale in titanio Akrapovic, identico a quello utilizzato sulla CRF rally ufficiale, mentre i collettori e i tubi di raccordo in acciaio sono sviluppati direttamente da HRC per garantire la massima efficienza.

Con la CRF450RX Rally, RedMoto e HRC portano sul mercato un mezzo dalle prestazioni straordinarie, progettato per affrontare i rally più impegnativi con l’affidabilità e la tecnologia derivate direttamente dall’esperienza HRC nelle competizioni più estreme.