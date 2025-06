Renato Zero: fuori il 20 giugno due brani inediti

Renato Zero torna a sorprendere il suo pubblico con un’iniziativa musicale di grande spessore. “C’è una linea invisibile che unisce le grandi anime della musica,” afferma, e a partire dal 20 giugno questa filosofia prenderà forma attraverso due nuove interpretazioni inedite di successi planetari senza tempo.

Renato Zero, da sempre riconosciuto come un interprete innovativo e visionario, si avventura in un progetto ambizioso in cui reinterpreta grandi classici della musica mondiale. I nuovi brani, disponibili su tutte le piattaforme digitali, rappresentano un tributo alla grande musica internazionale e un chiaro segno di rispetto e gratitudine verso i miti musicali che hanno ispirato intere generazioni.

Il primo dei due brani è “Un’avvincente scommessa” un’interpretazione inedita di Eloise, il celebre successo scritto da Paul Ryan e interpretato inizialmente da Barry Ryan, che negli anni ’60 ha saputo incantare il pubblico di tutto il mondo con il suo pathos intramontabile. L’altra traccia, “E meno male che non siamo dèi” è una potente rilettura di Can’t Help Falling in Love, l’immortale classico che ha fatto sognare attraverso la voce di Elvis Presley ed è rimasto nel cuore di molte generazioni fino ad oggi.

Queste nuove versioni mantengono l’anima originale ma acquisiscono una dimensione interamente zeriana, rivelando una profondità emozionale che solo un artista come Renato Zero può offrire. Oltre alla pubblicazione digitale, i brani saranno resi disponibili in un esclusivo 45 giri da collezione in edizione limitata e numerata, disponibile per il pre-ordine a partire dal 20 giugno e in uscita il 27 giugno. Questo oggetto prezioso incarna il valore della musica che parla al cuore, senza tempo né confini.

Con ogni nuova pubblicazione, Renato Zero continua a costruire quello che si può definire il suo personale atlante musicale dell’anima, fatto di gratitudine, studio e libertà. Dimostra, una volta di più, il suo profondo rispetto verso coloro che, attraverso la musica, hanno insegnato al mondo a provare emozioni autentiche e durature.