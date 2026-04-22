Renault Clio amplia la gamma: arriva la bifuel Eco-G 120 CV EDC con 1.450 km di autonomia

La Renault Clio si rinnova e arricchisce la propria offerta con una novità estremamente interessante per chi cerca efficienza e versatilità: debutta infatti la nuova motorizzazione bifuel Eco-G 120 CV abbinata al cambio automatico a doppia frizione EDC. Questa soluzione, che combina benzina e GPL, punta a offrire il miglior compromesso tra risparmio nei consumi, basse emissioni e praticità d'uso.



L'efficienza è uno degli elementi chiave di questa nuova versione, grazie alle emissioni di CO2 a partire da 105 g/km. Un risultato reso possibile dalla tecnologia bifuel che permette, oltre a una marcia più pulita, di ottimizzare anche i costi alla pompa. Grazie all'alimentazione bifuel benzina/GPL e alla presenza di due serbatoi separati, Clio offre un'autonomia totale fino a 1.450 km. Un dato che supera la maggior parte delle concorrenti della categoria, rendendo questa compatta ancora più adatta sia all'utilizzo cittadino che ai lunghi viaggi.



La gamma Clio si fa così ancora più completa e accogliente, adattandosi alle esigenze di una clientela vasta che comprende sia privati che professionisti. Oltre alla nuova Eco-G 120 con cambio automatico EDC, sono disponibili anche il motore TCe 115 CV con cambio manuale e il propulsore E-Tech Full Hybrid 160 CV, apprezzato per la sua versatilità e il bilanciamento tra prestazioni ed efficienza. In questo modo, Renault soddisfa le differenti richieste del mercato con una proposta articolata che guarda anche alla mobilità sostenibile.



Gli ordini per la nuova Renault Clio bifuel Eco-G 120 CV EDC apriranno il 22 aprile, e le prime consegne ai clienti sono previste già prima dell'estate. Il prezzo di listino parte da 20.900 euro chiavi in mano.



Chi desidera un'auto che unisca risparmio, lunga autonomia e piacere di guida senza rinunciare alle tecnologie moderne troverà in questa versione della Clio una soluzione concreta e accessibile. L'arrivo di questa novità conferma il ruolo di Renault tra i protagonisti dell'innovazione sulle motorizzazioni alternative, sempre più importanti nel mercato automobilistico attuale.