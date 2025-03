Renault E-Tech Full Hybrid: L’ibrido a 360° che rivoluziona la mobilità

Renault conferma il suo ruolo di pioniere nella mobilità elettrificata con la tecnologia E-Tech Full Hybrid, un’innovazione che punta su efficienza, piacere di guida e sostenibilità. La casa automobilistica francese ha sviluppato una soluzione avanzata che combina i vantaggi dei sistemi ibridi in serie e parallelo, garantendo prestazioni elevate e consumi ridotti.

L’esclusiva architettura E-Tech Full Hybrid abbina un motore termico a due motori elettrici e un cambio multimodale progettato ad hoc. Grazie a questa configurazione, il sistema ottimizza automaticamente l’alternanza tra motorizzazione elettrica e termica per garantire la massima efficienza energetica. In città, fino all’80% del tempo di guida avviene in modalità 100% elettrica, riducendo significativamente le emissioni di CO2 e i consumi di carburante, con un risparmio che può arrivare al 40% rispetto a un motore tradizionale.

L’esperienza di guida risulta fluida e confortevole, grazie all’assenza della frizione e alla gestione intelligente della trasmissione, che consente di viaggiare in modalità elettrica fino a 130 km/h. Il sistema di recupero energetico in frenata ottimizza ulteriormente l’efficienza, accumulando energia che viene riutilizzata per prolungare l’autonomia della batteria.

La gamma Renault E-Tech Full Hybrid offre soluzioni per ogni esigenza, con modelli che si distinguono per potenza e caratteristiche tecniche. La versione da 145 CV adotta un motore termico da 1.6 litri e una batteria da 1.2 kWh, mentre le versioni più potenti, da 200 CV, utilizzano un motore termico da 1.2 litri con tecnologia turbo e una batteria da 2 kWh. L’autonomia massima può raggiungere i 1.100 km, un valore di riferimento nel segmento delle ibride.

Renault ha reso la gestione della frenata rigenerativa intuitiva e adattabile alle esigenze del conducente. Nella versione da 145 CV, la modalità “Brake” ottimizza automaticamente il recupero dell’energia, mentre nei modelli più potenti da 200 CV, il sistema E-Shifter consente una gestione modulabile della frenata tramite palette al volante.

I modelli disponibili includono la Clio, Captur e Symbioz, che adottano la versione da 145 CV, e le più potenti Austral, Espace e Rafale, dotate del motore turbo da 200 CV. Grazie alla tecnologia Multi-Sense e al sistema 4Control, i modelli più avanzati offrono un’esperienza di guida ancora più dinamica e personalizzabile.

Con la gamma E-Tech Full Hybrid, Renault dimostra il proprio impegno nell’elettrificazione accessibile e versatile, offrendo un’alternativa concreta per chi cerca un’auto efficiente, performante e sostenibile. Questa soluzione rappresenta un passo decisivo verso una mobilità sempre più rispettosa dell’ambiente, senza rinunciare al piacere di guida.