Renault Group cresce nel primo trimestre 2026: ricavi in aumento e forte elettrificazione

Renault Group apre il 2026 con una dinamica di crescita particolarmente significativa, registrando un fatturato di 12,5 miliardi di euro nel primo trimestre, in aumento del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo risultato è stato raggiunto grazie al contributo sia del settore Automotive sia di Mobilize Financial Services, quest'ultimo cresciuto del 13,0%. Il ramo Auto ha registrato ricavi per 10,8 miliardi di euro, segnando un incremento del 6,5%, mentre Mobilize Financial Services ha toccato gli 1,7 miliardi di euro.

Le vendite complessive di veicoli del Gruppo sono state pari a 1.183.000 unità nel primo trimestre 2026, con un lieve calo del 3,3%. La diminuzione è dovuta principalmente a fattori una tantum che hanno penalizzato Dacia, mentre Renault e Alpine hanno mostrato segni positiviti: la prima è cresciuta del 2,2% nelle vendite grazie soprattutto ai veicoli elettrificati e all'espansione della gamma di veicoli commerciali leggeri (+15,1% in Europa). Questo ha permesso a Renault di raggiungere la seconda posizione nelle classifiche di vendite europee (auto e veicoli commerciali).

Dacia ha invece segnato una flessione del 16,3%, arrivando a 145.335 unità vendute, colpita da eventi meteorologici che hanno causato disagi logistici e produttivi. Tuttavia, già a marzo la Marca ha mostrato segni di ripresa con un +1,9% in Europa e un solido portafoglio ordini grazie all'aumento delle prenotazioni. Alpine, al contrario, si distingue con una crescita del 54,7%, trascinata dal successo della nuova A290.

Il Gruppo conferma una strategia commerciale improntata sull'equilibrio tra qualità e volumi: il mix di vendite a privati ha raggiunto il 57,7%, superando di 15,7 punti la media del mercato, e le vendite nei segmenti C e superiori rappresentano il 32,8% delle consegne, in aumento di 4 punti rispetto allo scorso anno.

Questa strategia contribuisce a mantenere valori residui dei veicoli nettamente superiori alla concorrenza.

L'elettrificazione continua a trainare la crescita, soprattutto in Europa, con un +12% nelle vendite di auto elettrificate rispetto al primo trimestre 2025. Il mix di auto elettrificate è salito al 52,3%, +9,1 punti percentuali. In particolare, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 20,9% e ora rappresentano il 17% delle vendite complessive del Gruppo, grazie a modelli come Renault 5 E-Tech Electric, Renault 4 E-Tech Electric, Scenic E-Tech Electric, Dacia Spring e Alpine A290.

I veicoli ibridi costituiscono invece il 35,3% delle vendite, un dato trainato da Dacia (+48,8% per gli ibridi, con Duster e Bigster protagonisti).

Il portafoglio ordini resta robusto, corrispondente a due mesi delle vendite previste, sostenuto dall'arrivo di nuovi modelli e motorizzazioni, in particolare con una significativa accelerazione sull'elettrico.

In un contesto di mercato complesso, Renault Group ribadisce le sue previsioni finanziarie per il 2026: margine operativo atteso intorno al 5,5% e free cash-flow per il settore Auto pari a circa 1 miliardo di euro. Il Gruppo si attende inoltre un miglioramento della performance operativa nel secondo semestre rispetto al primo, in linea con la stagionalità.

La riduzione dei costi rimane una priorità e sono in atto misure aggiuntive per proteggere la redditività dagli effetti della crisi in Medio Oriente su materie prime, energia e logistica.

Nel corso del 2026 proseguirà l'offensiva prodotto: tra le novità più attese figurano la Nuova Renault Clio e la Twingo E-Tech Electric, una nuova Dacia elettrica di segmento A, Dacia Striker e Alpine A390 per l'Europa. Sui mercati internazionali, focus su Renault Boreal in America Latina e Turchia, Renault Duster in India, Renault Filante in Corea del Sud e l'arrivo di un nuovo pick-up in America Latina.

Renault Group si conferma così protagonista di una forte crescita e di una rapida transizione verso la mobilità elettrificata, anche in un contesto pieno di sfide.