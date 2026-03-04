Connect with us

Ringo Starr annuncia “Long Long Road”: nuovo album con T Bone Burnett in uscita nel 2026

Published

Ringo Starr è pronto a tornare con un nuovo progetto discografico. L’ex Beatle ha annunciato l’uscita del suo prossimo album, “Long Long Road”, disponibile dal 24 aprile 2026. Il disco rappresenta la sua seconda collaborazione con il leggendario produttore T Bone Burnett, dopo il successo del precedente lavoro “Look Up”, pubblicato nel gennaio 2025.

Il primo assaggio di questo nuovo percorso musicale arriva con il singolo “It’s Been Too Long”, disponibile dal 3 marzo 2026. Il brano, che vede la partecipazione delle voci di Molly Tuttle e Sarah Jarosz, introduce l’atmosfera calda e acustica di “Long Long Road”, un disco che intreccia radici country e americana, espandendosi in un sontuoso mosaico sonoro.

Il nuovo album include 10 brani, con ospiti d’eccezione come Billy Strings, Sheryl Crow e St Vincent. La produzione è firmata da T Bone Burnett, con la co-produzione di Daniel Tashian e Bruce Sugar. Registrato tra Nashville e Los Angeles, “Long Long Road” vede il ritorno dei musicisti che hanno affiancato Starr in “Look Up”, un ensemble che Burnett definisce affettuosamente “The Texans”, in omaggio alla band con cui Ringo suonava a Liverpool nel 1959. Tra questi figurano Paul Franklin, David Mansfield, Dennis Crouch, Daniel Tashian, Rory Hoffman, Patrick Warren e Colin Linden.

“Sono fortunato ad avere T Bone nella mia vita in questo momento e a lavorare con lui su questi dischi”, ha dichiarato Ringo. “Dopo aver realizzato l’ultimo disco, che adoro ascoltare, questo è venuto fuori quasi per caso. Mi piace dire che a volte faccio le mosse giuste, come quando puoi andare a destra o a sinistra in qualsiasi momento, e una delle mosse giuste è stata quella di collaborare con T Bone per Look Up, e ora per questo, che ho chiamato Long Long Road, perché ho percorso una strada molto lunga”.

L’album affonda le sue radici nel country e nella tradizione americana, ma si evolve in sonorità più ampie, esplorando le influenze che hanno segnato il percorso artistico di Starr. Un tributo anche a Carl Perkins, cui Ringo e Burnett hanno voluto dedicare una nuova interpretazione del brano “I Don’t See Me In Your Eyes Anymore”.

Anche Burnett ha espresso parole di grande stima nei confronti del batterista di Liverpool. “Ho sempre amato il modo di suonare e cantare di Ringo”, ha raccontato il produttore. “Poi una sera eravamo insieme a una lettura di poesie e lui mi ha detto: ‘Perché non scrivi una canzone per me?’ Così gli ho scritto una canzone in stile Gene Autry, perché ho sempre considerato Ringo un artista texano: il suo modo di suonare mi ricordava la musica del Texas. Ringo Starr è un artista di altissimo livello e volevo circondarlo di questi giovani maestri, apportando un po’ di quella straordinaria energia giovanile che si respira a Nashville in entrambi questi dischi”.

“Look Up”, pubblicato nel 2025, aveva segnato un ritorno trionfale di Starr al country dopo cinquant’anni. Il disco è entrato nella Top 10 della classifica Billboard dei migliori album venduti di tutti i generi e ha conquistato la vetta della classifica country nel Regno Unito. Sempre nel 2025, Ringo aveva debuttato al Grand Ole Opry, accolto da Emmylou Harris, evento poi trasmesso su CBS/Paramount Plus.

“Long Long Road” sarà disponibile in formato digitale, CD, LP standard e in edizione limitata in vinile colorato “Ultraviolet Dream”. Un ritorno attesissimo che promette di ampliare ancora una volta l’universo sonoro di Ringo Starr, un artista che continua a sperimentare e a reinventarsi, percorrendo con passione la sua lunga, lunghissima strada musicale.

