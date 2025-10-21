Connect with us

Rino Gaetano: la riedizione di “E io ci sto” per celebrare un artista senza tempo

Published

A 45 anni dalla sua pubblicazione originale, il 21 novembre 2025 vedrà l’uscita della riedizione di “E Io Ci Sto”, l’ultimo album di inediti di Rino Gaetano, in formati digitale, vinile rosso e CD. Questa nuova edizione non è solo un tributo all’abilità artistica unica di Rino Gaetano, ma è arricchita anche da una bonus track inedita, “Un Film a Colori (Jet Set)”, disponibile in digitale già dal 29 ottobre, celebrando quello che sarebbe stato il 75° compleanno del leggendario cantautore.

Pubblicato originariamente nel 1980, l’album rappresenta un ritratto potente delle realtà socio-culturali dell’Italia dell’epoca. “E Io Ci Sto” è un’opera matura e intensa, dove sogno e disincanto si intrecciano in una satira feroce del mondo dello spettacolo e in una critica pungente al conformismo. Prodotto dal contrabbassista Giovanni Tommaso, l’album sottolinea la libertà intellettuale di Rino, un aspetto che ha sempre definito il suo percorso artistico.

La riedizione sarà disponibile per il pre-order e includerà le tracce originali rimasterizzate a 192 kHz. Gli appassionati potranno usufruire di una nuova esperienza d’ascolto che promette di portare alla luce la profondità e l’attualità dei testi di Gaetano.

Un’anteprima della bonus track sarà presentata stasera nel docu-film “Rino Gaetano sempre più blu” di Giorgio Verdelli, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Il film offre uno sguardo intimo e corale alla vita del cantautore, esplorando le memorie e le interviste che ne raccontano il mito e l’eredità musicale. Sarà disponibile nelle sale il 24, 25 e 26 novembre.

In aggiunta alle celebrazioni, il 29 ottobre, la famiglia di Rino, rappresentata da sua sorella Anna e suo nipote Alessandro, organizzerà un concerto unico al Largo Venue di Roma con la Rino Gaetano Band e ospiti speciali, per continuare a rendere omaggio alla sua genialità e libertà artistica.

La tracklist della ristampa includerà brani celebri come “E io ci sto”, “Ti ti ti ti”, e “Un film a colori (Jet set)”. La nuova edizione del vinile è impreziosita da un manoscritto inedito di Rino che abbozza un videoclip mai realizzato, offrendo ai fan uno sguardo unico nel processo creativo di uno dei più grandi poeti della musica italiana.

La riedizione di “E Io Ci Sto” non è solo una celebrazione del passato, ma una riconferma dell’attualità e della potenza delle parole e della musica di Rino Gaetano, un artista capace di leggere con lucidità il suo tempo e di lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

