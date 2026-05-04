Nostalgia 90: oltre 10.000 persone a Napoli per il party show anni '90 più famoso d'Italia

Oltre 10.000 persone hanno animato l'Ex Base Nato di Napoli per l'inaugurazione della nuova stagione del party show Nostalgia 90, che si conferma il più seguito evento italiano dedicato agli anni '90. Tra energia, musica dal vivo e una travolgente carica di ricordi, il pubblico ha trasformato la venue in una grande pista a cielo aperto, confermando ancora una volta il sentimento che lega gli appassionati di ogni età al format.





Con oltre 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live, più di 280 eventi ogni anno e una community di oltre 2 milioni di follower, Nostalgia 90 ha ormai raggiunto lo status di fenomeno culturale europeo e si prepara a far ballare ancora una volta migliaia di spettatori da nord a sud.



Il tour estivo toccherà decine di città italiane tra maggio e settembre, tra cui Santopadre, Borgo Giuliano, Calcio, Gerano, Anagni, Alessandria, Riccione, L'Aquila, Alba Adriatica e molte altre località, con eventi in programma anche a Malta e Bilbao.



Nostalgia 90 non è solo una semplice festa, ma un vero e proprio viaggio nel tempo: un racconto fatto di suoni, immagini e ricordi che continuano a vivere nel presente. Un progetto nato dalla passione per gli anni '90, fino a diventare un fenomeno culturale capace di unire pubblici di tutte le età, da chi quegli anni li ha vissuti a chi li ha scoperti attraverso musica, moda e televisione."



Il tour promette un calendario ricco di appuntamenti, ognuno caratterizzato da uno show coinvolgente, animazione, hit iconiche e un'atmosfera che trasforma ogni serata in una grande festa collettiva dedicata alla cultura pop degli anni '90.