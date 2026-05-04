Flaco G lancia il singolo VENE BLU e annuncia l'album THE GOLDFATHER

Flaco G pubblica oggi il singolo "VENE BLU", brano che anticipa il suo primo attesissimo album "THE GOLDFATHER", in uscita il 15 maggio per Atlantic Records / Warner Music Italy. Il giovane rapper milanese, già considerato il nome più caldo della nuova scena rap italiana, offre così un assaggio della profondità e delle sfumature emotive che caratterizzeranno il nuovo progetto.

Con "VENE BLU", Flaco G apre una crepa nell'oro e mostra ciò che si cela sotto la superficie: rispetto conquistato, cicatrici, rapporti mutati e il senso di inadeguatezza che rimane, nonostante il successo. Il beat, firmato Murad, si costruisce intorno alla sua voce con un arrangiamento emotivo di pianoforte, tromba, violini e batteria, creando un'atmosfera sospesa in equilibrio tra passato e presente. L'artista apre una crepa nell'oro e lascia intravedere tutto quello che resta sotto la superficie: il peso del rispetto, le cicatrici, i rapporti che cambiano, i soldi che arrivano ma che non riescono davvero a colmare i vuoti, e quella sensazione di sentirsi ancora piccolo anche quando tutto intorno sembra diventare più grande.

Il percorso raccontato da Flaco G è quello di un leader che, da ragazzo di periferia, si trasforma nel volto di un vero e proprio impero musicale. Perché dietro ogni impero ci sono ferite, scelte e silenzi. E Flaco G non prova a nasconderli: li mette in musica, trasformando la propria imperfezione in identità. L'artista mostra di non aver paura delle proprie contraddizioni, rendendole anzi una cifra stilistica e personale.

Il 2025 è stato l'anno della consacrazione con l'EP "GOLD FELLA" e il successo di singoli come "GDE WOW" (con Shiva), "FASHION KILLA", "TOUR" e collaborazioni rilevanti per la scena italiana. Ora, con "THE GOLDFATHER", Flaco G passa da giovane talentuoso e affamato a leader indiscusso, pronto a segnare una nuova era. Il video della live session, girata su una pista d'atterraggio con l'iconico Booster oro, ha già spoilerato ai fan alcuni brani dell'album, aumentando l'attesa per l'uscita ufficiale.

La tecnica e il flow di Flaco G raggiungono nuove vette: gli incastri sono chirurgici, la narrazione si fa intensa e personale. Ogni rima diventa un tassello della sua eredità artistica, mantenendo salda la connessione con le radici urban ma puntando sempre più in alto. Il disco sarà disponibile in preorder in diversi formati fisici, alcuni dei quali già sold out tra i fan più affezionati.

Cresciuto nel quartiere Famagosta a Milano Sud, Flaco G (classe 2001) si è fatto notare inizialmente con le battle freestyle, per poi conquistare pubblico e critica con brani riconoscibili per il sound innovativo e la profondità delle tematiche trattate. Nel 2024 si è imposto con singoli quali "Kaioken", "Milano Southside" e "Quelli come me" feat. 22Simba, portando un mix inedito tra rap old school e suono contemporaneo fortemente personale, grazie anche al caratteristico fischio che accompagna molte delle sue produzioni.

Con "VENE BLU" e il prossimo "THE GOLDFATHER", Flaco G si prepara ora ad affermarsi definitivamente tra i protagonisti assoluti della scena urban, con uno stile identitario e una narrazione sempre più matura. Per l'artista milanese, il tempo dei giochi è finito: ora è il tempo del Padre.