Pechino Express, le quattro coppie finaliste pronte a volare in Giappone

L'ultima estenuante tappa cinese di Pechino Express ha segnato il giro di boa per questa edizione del celebre format, con le quattro coppie finaliste pronte a volare in Giappone, terzo e ultimo Paese del viaggio. Nel percorso dall'antica Dengfeng a Xi'an, lungo 509 chilometri, Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci) hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, assicurandosi insieme agli altri tre team il biglietto per il Sol Levante.



Le altre coppie che proseguiranno l'avventura sono I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo, e Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano. Un risultato che esclude dalla finale I Rapper Dani Faiv e Tony2Milli, arrivati ultimi ad un passo dal traguardo nipponico.

Nel corso della puntata, i viaggiatori hanno vissuto esperienze immersive nella tradizione cinese: l'incontro e la sfida con maestri di kung fu Shaolin, la notte ospiti della popolazione locale, e una gara di ping-pong contro giovanissimi campioni del posto, con tanto di racchette bucate a favore dei concorrenti meno esperti. Il tutto fino alla suggestiva prova finale all'Esercito di Terracotta, dove hanno dovuto individuare una statua ispirata all'iconico conduttore Costantino della Gherardesca. Non sono mancati i momenti toccanti, come la visione dei videomessaggi provenienti dall'Italia. Le parole di Larissa e Anastasia, figlie di Fiona May, hanno emozionato la sprinter ("Le mie figlie sono la mia seconda anima", ha detto Fiona), così come il messaggio commosso di Ilary Blasi e Graziella Lopedota per Chanel Totti e Filippo Laurino.

Dal punto di vista degli ascolti, la tappa cinese ha registrato una Total Audience di 510mila spettatori e il 2,1% di share, con una crescita del 4% rispetto alla stessa puntata dello scorso anno. L'episodio precedente aveva superato 1.340.000 spettatori, confermando il successo dello show prodotto da Banijay Italia per Sky.



Le dinamiche di gioco restano accese: il vantaggio conquistato da Fiona May e Patrick Stevens al Libro Rosso ha permesso loro di assegnare un malus proprio ai Rapper, già protagonisti della polemica per l'ormai discussa "alleanza RSA" tra I Veloci e Le DJ, sottolineata amaramente da Tony2Milli. La prossima settimana, il viaggio di Pechino Express proseguirà in Giappone, con tappe a Tokyo e l'arrivo del nuovo inviato Guido Meda. La corsa verso la vittoria si fa sempre più serrata e carica di emozioni: chi conquisterà il traguardo finale?