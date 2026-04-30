Fiorello celebra De Carlo dopo il successo da Jimmy Fallon e rilancia l'appello della Flotilla

Una videochiamata tra Fiorello e Francesco De Carlo è stata il cuore pulsante della nuova puntata di La Pennicanza, il programma radiofonico in onda su Rai Radio2. Fiorello ha aperto la trasmissione esprimendo grande entusiasmo per il successo internazionale di De Carlo, stand up comedian italiano ospite di recente al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Siete stati i primi a farmi i complimenti, gli unici svegli all'alba in Italia! Di solito non soffro di ansia ma in quei 20 secondi prima di uscire mi è salita la tachicardia. Ho immaginato quella scena per decenni e quando è successa ero pronto, nonostante l'emozione fosse comunque tantissima. Quando sono salito e il pubblico ha iniziato a urlare ho sentito un 'daje'. Ho bruciato 10 secondi perché mi ha destabilizzato… chi dice 'daje' a New York?! Erano due romani in platea, ha raccontato De Carlo, condividendo poi un retroscena particolare: Gli autori di Jimmy Fallon mi hanno visto al Comedy Central e mi hanno portato da lui. Jimmy è molto disponibile e mi ha fatto un sacco di complimenti. Io ho iniziato a fare stand up in Italia nel 2009 e un anno dopo sono andato a Londra a girare per locali. All'inizio non capivo nulla degli altri comici, memorizzavo i pezzi non capendo nulla di inglese.

Lo show prosegue affrontando anche temi di attualità, come la situazione del Teatro delle Vittorie. Fiorello legge un messaggio di Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai: Il ministro Giuli mi ha chiamata rassicurandomi sulla questione. Per chiamare lui me vuol dire che la cosa è seria. Fiorello commenta convinto: Si sta muovendo qualcosa.

Non sono mancati i momenti di satira tipici del programma, come la consueta rassegna delle improbabili agenzie di stampa. Tra le battute, risalta quella sul cinema: Il Diavolo veste Prada 2 in vetta al box office, quasi 3 milioni in un giorno. Immediata la reazione del Vaticano: 'Faremo il Papa veste OVS' e quella sui sondaggi: Un italiano su due ha paura di invecchiare, l'altro è Gianni Morandi.

La cronaca trova spazio quando Fiorello legge un importante messaggio dalla Flotilla, missione umanitaria diretta verso Gaza. Appello alle istituzioni italiane… segnalate interferenze militari in acque internazionali a ovest dell'isola di Creta, viene comunicato in diretta. Seguono aggiornamenti: Sono stati arrestati 24 italiani a 600 miglia dalle coste israeliane, intercettate 21 barche, 9 senza contatto. Poco dopo, viene riportata la nota del Governo che chiede la liberazione immediata.