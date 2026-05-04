LITFIBA: terza ristampa speciale di 17 Re e tour con la formazione originale

I LITFIBA annunciano una novità che farà felici i loro fan di lunga data: dopo il clamoroso successo delle prime due ristampe, sold out in poche ore, arriva ora la terza ristampa del maxi singolo 17 Re, questa volta in una speciale edizione trasparente. La nuova stampa contiene sul lato A la storica versione originale e sul lato B la versione live, registrata proprio sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, dove la band ha suonato il brano per la prima volta dal vivo a quarant'anni dall'uscita dell'omonimo album. Il preorder esclusivo della nuova ristampa sarà disponibile solo fino al 5 maggio sul Sony Music Store, rappresentando una ghiotta occasione per i collezionisti e gli appassionati della band fiorentina.

Parlando della nuova edizione, Piero Pelù ha dichiarato: L’attualità di 17 RE è impressionante. Fu scartata dalla track list dell’album omonimo 40 anni fa e oggi esce a gamba tesa e attualizzata per raccontare la spietatezza dei King Kong globali nelle stanze dei bottoni, meritevoli solo di uno shah-mat, lo scacco matto di persiana cultura. I LITFIBA aggiungono: 17 RE è un urlo rock-wave contro chi vuole cancellare il peso degli errori tragici del nostro passato, per un riscatto sofferto del valore assoluto della Pace.

Il gruppo è pronto anche a tornare sul palco per venti date speciali con la formazione originale degli anni '80: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, affiancati da Luca “Mitraglia” Martelli alla batteria. Il tour “QUARANT’ANNI DI 17 RE”, che ha già superato i 70.000 biglietti venduti, prenderà il via il 27 giugno e attraverserà tutta l’Italia fino al 15 agosto. Queste saranno occasioni uniche per vivere l’emozione di uno degli album più influenti della storia del rock italiano, suonato interamente dal vivo, insieme ai più grandi classici della band. I concerti toccheranno festival e piazze di rilievo come l’Umbria Che Spacca Festival a Perugia, Sherwood Festival a Padova, Carroponte a Milano, Rock in Roma e numerose altre città da nord a sud.

17 Re, pubblicato nel 1986 e cuore stilistico dei LITFIBA degli anni '80, rappresenta ancora oggi un caposaldo musicale capace di attraversare il tempo, con temi che si confermano di drammatica attualità. L’album appartiene alla celebre "Trilogia delle vittime del potere", insieme a Desaparecido e Litfiba 3, e torna ora con nuova energia, pronto a coinvolgere vecchie e nuove generazioni. Per tutti coloro che desiderano assicurarsi questa storica ristampa, il tempo è limitato: il preorder resterà aperto fino al 5 maggio. Nel frattempo, la band continua a celebrare la propria musica e la propria storia, continuando a rinnovarsi senza mai perdere la forza e la visione originaria.