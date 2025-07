Rock in Roma 2025: Concerti Imperdibili dall’8 al 13 Luglio all’Ippodromo delle Capannelle

L’estate musicale romana si accende con una serie di concerti straordinari all’Ippodromo delle Capannelle, parte dell’attesissima manifestazione Rock in Roma 2025. Ecco una breve panoramica degli eventi da non perdere dall’8 al 13 luglio.

Martedì 8 luglio, Willie Peyote: Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Grazie ma no grazie”, Willie Peyote torna a calcare il palco di Rock in Roma. Presenterà il suo ultimo album “SULLA RIVA DEL FIUME” e festeggerà i 10 anni dall’uscita di “EDUCAZIONE SABAUDA”. Questo anniversario segna una tappa fondamentale nella carriera di Guglielmo Bruno, noto come Willie Peyote, che celebrerà il decennio della sua “TRILOGIA SABAUDA”.

Giovedì 10 luglio, Nanowar of Steel + Giorgio Mastrota + The Flowing Chords: I fan della musica metal avranno l’opportunità di assistere ad uno spettacolo unico, caratterizzato dalla presenza speciale del celebre Giorgio Mastrota e del coro Flowing Chords. Dopo il clamoroso sold out del concerto “XX Years Of Steel” a Milano, i Nanowar of Steel promettono una serata indimenticabile.

Venerdì 11 luglio, Tony Boy: Considerato uno degli artisti emergenti più interessanti della scena rap italiana, Tony Boy ha recentemente pubblicato il mixtape “Going Hard 3”. L’artista è reduce dal successo del GOING HARD LIVE 2025, che ha visto tutti i suoi concerti sold out. Tony Boy porta sul palco una performance in grado di coinvolgere e sorprendere.

Domenica 13 luglio, Lazza: Con un talento ormai consacrato da 1 Disco di Diamante, 102 Platini e 50 Ori, Lazza si esibirà in un concerto che si preannuncia una nuova pietra miliare nella sua carriera. Dopo un tour tutto esaurito, l’artista porta finalmente dal vivo i brani del suo ultimo album “LOCURA”, triplo disco di platino, e continua a incantare i palazzetti d’Italia.

L’Ippodromo delle Capannelle si prepara ad accogliere questi talentuosi artisti, offrendo al pubblico romano e non solo un fine settimana all’insegna della grande musica. Non perdete l’opportunità di vivere queste esperienze live indimenticabili sotto il cielo di Roma.